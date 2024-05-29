馬偕醫學院與淡江中學策略聯盟 培育專業人才

培育人才計劃向下紮根，馬偕醫學院與淡江中學共同簽署策略聯盟，雙方校長在『新世代人才培育攜手傳承計畫合作協議書』上簽約，約定未來在培育人才的道路上攜手前行，從小學、國中、高中直到大學都將有一系列的方案，帶領學生從接觸、探索興趣出發，進而培養成專業。

淡江中學教務主任黃維彥說，這次雙方簽署的合作協議書，最特別的是不僅限於淡江中學與馬偕醫學院的合作，更加還擴及純德國小，等於從國小、國中到高中所組成的淡江學園學生都是計畫培育對象，甚至是雙方的教職員也都納入合作計畫中，陪伴學生一起學習與成長。

馬偕醫學院主任秘書申永順指出，馬偕醫學院未來也將針對不同學齡階段的學生，將既有的活動、營隊或是各系所課程做延伸與資源分享，期盼這項從國小端到大學端的培育人才計劃能夠為雙方校園與學生帶來更多的可能，也一起為馬偕博士的興學培育人才精神來做傳承。