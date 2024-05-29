快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

新北國中英語繪本比賽 學生展現過人英語能力

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
新北市112學年度國中英語繪本創作發表競賽，在雙溪高中舉行複賽，學生除了展現過人的英語會話能力，更讓學生藉此關注社會時事議題。 圖／觀天下有線電視提供
新北市112學年度國中英語繪本創作發表競賽，在雙溪高中舉行複賽，學生除了展現過人的英語會話能力，更讓學生藉此關注社會時事議題。 圖／觀天下有線電視提供

新北市112學年度國中英語繪本創作發表競賽，今(29)日在雙溪高中舉行複賽，分為美術組和非美術組共有35組來角逐，透過短劇，歌唱等形式呈現，學生除了展現過人的英語會話能力，更讓學生藉此關注社會時事議題。

為鼓勵發展學校本位英語文教學特色，並推廣繪本創作，藉由多元活潑創作成果之發表，進而發展學校創意教學課程，新北市因此舉辦國中英語繪本創作競賽，藉由各主題式素材的繪本創作，培養學生閱讀習慣，啟發創造思考能力。

參賽同學根據繪本內容以英文口說進行 5 分鐘現場簡報或表演，呈現形式不拘，可用角色扮演、短劇、歌唱、朗誦或創作歷程心得分享等方式來介紹作品。

主辦的雙溪高中校長葉俊士表示，今年參賽作品內容，除了有常見的校園生活，更取材有以「海洋垃圾」為主題、氣候變遷，反詐騙和反霸凌議題的時事議題、再以英語來呈現，也足見學生的雙語能力及對於社會議題的關注。

從初賽的繪本創作，到複賽使用英語口說演繹繪本內容，除了要有繪畫技巧，更要有劇本撰寫與英語口語表達能力，對國中學子而言是一大挑戰，參賽隊伍各個都全力以赴，展現最好的表現，期待拿到好成績。

英語 雙溪高中

延伸閱讀

潭底溝染紅臭味有解 新北肉品市場7月擴建汙水設施

球員兼裁判？新北國小校長爆摸多學生屁股 議員驚呼仍在職：還領導性平調查

議員指公車LED顯示器視障族難辨識 新北交通局長允改善

汐止缺身障日照中心挨批 新北市府允拓展據點

相關新聞

新北國中英語繪本比賽 學生展現過人英語能力

新北市112學年度國中英語繪本創作發表競賽，今(29)日在雙溪高中舉行複賽，分為美術組和非美術組共有35組來角逐，透過短劇，歌唱等形式呈現，學生除了展現過人的英語會話能力，更讓學生藉此關注社會時事議題。

汐止崇德國小課桌椅老舊 市議員助更新900套

在汐止區的崇德國小，因為教室裡的課桌椅都已經20年，出現老舊損壞的情形，小朋友說寫字時還會搖搖晃晃，影響上課學習，所以，新北市議員白珮茹也向市府教育局爭取預算補助，這兩年陸續更新近900套的課桌椅，改善孩子們的學習設備。

馬偕醫學院與淡江中學策略聯盟 培育專業人才

培育人才計劃向下紮根，馬偕醫學院與淡江中學共同簽署策略聯盟，雙方校長在『新世代人才培育攜手傳承計畫合作協議書』上簽約，約定未來在培育人才的道路上攜手前行，從小學、國中、高中直到大學都將有一系列的方案，帶領學生從接觸、探索興趣出發，進而培養成專業。

球員兼裁判？新北國小校長爆摸多學生屁股 議員驚呼仍在職：還領導性平調查

新北市再爆疑似性騷案件，市議員顏蔚慈今議會質詢時指出，偏鄉某一所國小竟發生校長疑似摸了好幾位學生屁股，校長遭投訴卻還在職...

小學生帶刀到校阿嬤天天入班關懷 凸顯特教助理員不足問題

桃園市議員楊朝偉今天在議會總質詢指出，某國小一名男學生疑似行為偏差，常在學校霸凌同學，還帶美工刀、水果刀到學校，學校輔導...

屏東北葉國小排灣小勇士林佳駿 展現過人生命韌性獲總統教育奬

屏東縣瑪家鄉北葉國小六年級排灣族學生林佳駿，小二加入提琴社，隔年因身體不適診斷出罹患罕見疾病，練琴時要克服脛骨疼痛及無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。