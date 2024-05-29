新北國中英語繪本比賽 學生展現過人英語能力

新北市112學年度國中英語繪本創作發表競賽，今(29)日在雙溪高中舉行複賽，分為美術組和非美術組共有35組來角逐，透過短劇，歌唱等形式呈現，學生除了展現過人的英語會話能力，更讓學生藉此關注社會時事議題。

為鼓勵發展學校本位英語文教學特色，並推廣繪本創作，藉由多元活潑創作成果之發表，進而發展學校創意教學課程，新北市因此舉辦國中英語繪本創作競賽，藉由各主題式素材的繪本創作，培養學生閱讀習慣，啟發創造思考能力。

參賽同學根據繪本內容以英文口說進行 5 分鐘現場簡報或表演，呈現形式不拘，可用角色扮演、短劇、歌唱、朗誦或創作歷程心得分享等方式來介紹作品。

主辦的雙溪高中校長葉俊士表示，今年參賽作品內容，除了有常見的校園生活，更取材有以「海洋垃圾」為主題、氣候變遷，反詐騙和反霸凌議題的時事議題、再以英語來呈現，也足見學生的雙語能力及對於社會議題的關注。

從初賽的繪本創作，到複賽使用英語口說演繹繪本內容，除了要有繪畫技巧，更要有劇本撰寫與英語口語表達能力，對國中學子而言是一大挑戰，參賽隊伍各個都全力以赴，展現最好的表現，期待拿到好成績。