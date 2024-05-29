家長控訴 嘉縣、雲林傳不當體罰

嘉義縣阿里山鄉1名國小男學生疑未交作業，張姓女班導涉體罰，導致他手臂、背部嚴重瘀青，縣府表示，女師目前停職接受調查；無獨有偶，雲林麥寮鄉某補習班男教師涉體罰，造成小學女童傷痕累累，左手掌斑紅腫脹及多處瘀血，縣府表示，會同社會處社工正介入調查中。

阿里山鄉某國小1名男學生的親人向教育部控訴，張姓女班導長期體罰、精神虐待，本身疑有情緒問題，孩子身上時常出現棍棒毆打痕跡，怕到不敢上學，起床便會說頭痛、肚子痛，已造成心理極大恐懼，籲縣府正視偏遠山區的孩子，能有像一般學校一樣的教育環境。

嘉縣府教育處表示，接獲通報第1時間介入處理，會參酌女師後續就醫紀錄，若因身心問題而影響工作，會由專業委員評估停職年限或終身不適任，另派學生諮商輔導中心上山關心孩子、提供心理諮商服務。

此外，麥寮鄉小六女學生母親昨發文指出女兒補習班的男教師疑以作業完成度、補課等問題體罰，導致女兒雙手傷痕累累，尤其左手幾乎呈現腫脹、瘀血，指頭處瘀傷至變色，右手手腕處也有明顯傷勢，「到底使多大的力氣？」

該補習班男教師也發文承認「處理過當」，當下立刻為女童擦藥、冰敷、包紮，但沒即時告知家長狀況，確實有疏失，願接受應當之責並配合後續處理。縣府教育處長邱孝文說，調查若施虐屬實，會開罰補習班、解聘該師，並公布姓名或名稱。