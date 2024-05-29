至善耕耘偏鄉幼兒照顧 越南中部山區老師來台取經

至善基金會耕耘越南中部偏鄉幼兒照顧，過去邀請台灣多名幼教專家給予指導建議，今年越南中部山區幼兒老師組團來台取經、觀摩幼兒教育，做為未來中越偏鄉幼兒照顧發展借鏡。

至善基金會長期耕耘越南中部偏鄉幼兒照顧，至今屆滿20年，從2004年在越南中部順化省廣田縣興建第一間有充足光線、有廚房、有廁所的幼兒照顧中心開始，逐步讓中越偏鄉幼兒擺脫在破舊房舍上課、營養及衛生條件不良的噩夢。

至善基金會今天發布新聞稿表示，在台灣愛心捐款支持下，至善越南幼兒照顧計畫已在越南中部順化、廣治、廣平、河靜、義安及廣義等六省順利推展，20年來有近3萬名3歲至6歲幼兒受惠，而為了給孩子更好的照顧，培力合作園所的老師也成為至善中越幼兒照顧計畫不可或缺的一環。

至善基金會指出，過往曾邀請台灣多名幼教專家陸續前往中越給予幼兒教育相關的指導與建議，而中越山區幼兒園所的老師卻鮮少有機會外出觀摩，適逢計畫推行20週年，多名越南教育局官員及偏鄉幼兒園園長一行共12人特別飛越1700公里來台，向台灣成熟的幼兒教育取經。

至善基金會表示，中越幼照參訪團首先觀摩新和國小附設幼兒園的優質環境，接續參訪新北市最具規模且制度完善的市立新店幼兒園，不僅完整了解台灣公立幼兒園教育政策與學習環境，也學習到未來陪伴幼兒的確切執行內容。

除了參訪觀摩台灣幼兒教育外，至善基金會說，為了完善在中越各省幼兒園所興建的玩具圖書館的功能及未來發展，保障中越幼兒的遊戲權，參訪團也在台灣玩具圖書館協會的安排下，參觀新北市玩具銀行及玩聚窩旗艦店，了解玩具更多元的面向，及如何整理回收甚至修復二手玩具。

中越幼照參訪團成員之一、順化省富祿縣教育局長蔡氏錦香表示，對於台灣幼兒園開放並充滿體驗的教育方式感到非常欽佩，同時對於新北市玩具銀行從玩具的捐贈到回收竟能集結社會力量，讓玩具發生更大的效益，更是感到驚艷。

蔡氏錦香說，回到順化後將從幼兒教學上做調整，改變老師的教學方式，多讓孩子體驗周遭環境，表揚孩子的作品，開發孩子的能力和潛力。

至善基金會執行長洪智杰表示，至善在越南中部推動幼兒照顧計畫，20年來主要分為三個階段，分別是教室廚房相關硬體建設、營養改善以及設置玩具圖書館，而每一個階段在越南中部當地都是創新的服務。

洪智杰說，培力合作園所的老師已成為至善中越幼兒照顧計畫不可或缺的一環，而中越幼照參訪團來台取經的行動也呼應至善所重視的聯合國兒童權利公約（CRC）中以兒童最佳利益為優先考量，必須保障兒童的生存及發展權，一個都不能少。