聯考時代要讀建中有多難？網曝殘酷「倒扣制度」：每科錯1題就再見

113年國中教育會考於19日落幕，考題難易度及考試制度也成為網友熱議話題之一。近日一位網友在PTT上發文表示，觀察歷年會考的級距對照表，考生若想拿到A++，容錯題數大部分都在5題以下，令他訝異「要幾乎全對才能考上建中嗎？」。原PO好奇過去實施聯考時，是否同樣這麼競爭？

有網友認為過去聯考、基測時代競爭更激烈，「30年前北聯錄取率不到30%，一堆人只能去私立或者五專」、「民國八十五年，能考上公立高中職已經算是同年齡台灣人智力領先群，至少是前40%」、「我那年高中錄取率好像20%吧，大學35到40%」、「基測如果每科平均錯各一題就掰了，集中在某幾科的話，可能6到7題都還有機會」、「七年級生根本地獄模式，最慘的是畢業後再一起搶工作」、「北聯700分時代，建中沒620根本上不去」、「以前全部加起來錯超過5題就上不了建中了」。

有人則指出「考試制度」是造成基測、聯考難度高的原因之一，「以前還有倒扣」、「以前有最低分數限制，低分不能念，分數很差的只能去念私立」、「聯考時代選擇題有複選題，選錯倒扣。各科還有填充題，甚至計算題」、「量尺計分超爛的，5科各錯1題，跟4科全對、剩下1科錯5題，後者分數還比較高」、「考到最後都是在拚全對，因為錯第1題分數扣最重」。

還有人分析其他原因，「以前學校少，考的人又多」、「過去資源不發達，不像現在有網路，以前理化老師上去就隨便教一教，沒錢補習的考試根本當砲灰」、「以前題目難啊，像現在自然科根本沒任何計算題，題目也只靠一堆文字跟圖在包裝，考的已經不是本科知識，是在考閱讀誰看懂題目誰就贏了」。

不過也有網友說明會考和過去考試制度的差別，認為各有困難之處，「改制後等第區間變大，多了一卡車比序，不能純比成績，不然全對的或錯一題的太多，總要有人淘汰」、「聯考就純考試比拚，現在不是」、「以前是看總分，可以用強科補弱科，現在不行」。

而根據國中教育會考全國試務會所公告之行事曆，本次會考將於6月4日的19：00後公布答對題數與等級對照表、6月7日寄發國中教育會考成績通知單 ，並於當天早上8：00至6月14日17：00開放網路成績查詢。