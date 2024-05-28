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新北科學日學校成「大型實驗室」 線上線下逾千人參與

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北科學日闖通關活動今在中山國中登場，朝陽館及戶外廣場成為大型實驗室，線上線下逾千人共襄盛舉。圖／新北教育局提供
新北科學日闖通關活動今在中山國中登場，朝陽館及戶外廣場成為大型實驗室，線上線下逾千人共襄盛舉。圖／新北教育局提供

新北科學日闖通關活動今在中山國中登場，朝陽館及戶外廣場成為大型實驗室，線上線下逾千人共襄盛舉。副市長劉和然今赴現場並指出，新北與淡江大學國科會及台灣默克生命科學事業體合作近11年，今年首次與科學+計畫學校、科教館，藉由實驗和創作了解生活中的科學。

新北科學日由淡江大學教授鄧金培及其團隊規畫教師培訓、小助手訓練，淡江高中學生吳天予說，這次在活動中擔任小助手，了解偏光片原理，發現墨鏡、螢幕都有偏光片存在，並引導學弟妹操作實驗，與他們互動的技巧都是這次收穫。

北新國小五年級的關主孫苡宸說，透過擺設科學攤位讓我們學會換位思考，充分考慮闖關者的困難和需求，要有耐心的去教導闖關者。中山國中校長范筱蓉也指出，活動對推展科學教育有十足意義，與淡江大學合作，實際動手操作，並藉由果陀劇場表演，戲劇與科學的結合，激發學生科學探索精神。

前幾年受疫情影響，科學＋計畫學校只能採取線上成果發表，今年終於辦理實體擺攤闖關活動，讓各校展現成果也互相分享學習，崇林國中資優老師羅陽青說，透過雲霄飛車VR虛擬實境，感受地球、月球及火星的不同星球間的地心引力，將抽象無感的知識，化為身歷其境的臨場感受。

教育局表示，為紮根科學教育，產官學研科學活動全年不間斷，與淡江大學推動3月至5月「跑跑分析車」與「行動化學車」，與科教館合辦5月至6月「行動科教館科學巡迴活動」以及國科會10月「科普環島列車」等系列活動，還有STEAM多元多項相關科學競賽，提升科學教育素養。

新北科學日闖通關活動今在中山國中登場，線上線下逾千人共襄盛舉。圖／新北教育局提供
新北科學日闖通關活動今在中山國中登場，線上線下逾千人共襄盛舉。圖／新北教育局提供
新北科學日闖通關活動今在中山國中登場。圖／新北教育局提供
新北科學日闖通關活動今在中山國中登場。圖／新北教育局提供
新北科學日闖通關活動今在中山國中登場，副市長劉和然今赴現場體驗闖關活動。圖／新北教育局提供
新北科學日闖通關活動今在中山國中登場，副市長劉和然今赴現場體驗闖關活動。圖／新北教育局提供

國科會 新北 淡江大學

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