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亞太橋藝錦標賽U16 苗栗市明仁國中代表出賽勇奪第二

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市明仁國中6名學生代表台灣出賽第9屆亞太地區橋藝錦標賽，昨天在U16組勇奪第2名。圖／陳詩宜提供
苗栗市明仁國中6名學生代表台灣出賽第9屆亞太地區橋藝錦標賽，昨天在U16組勇奪第2名。圖／陳詩宜提供

苗栗市明仁國中6名學生代表台灣，出賽第9屆亞太地區橋藝錦標賽U16組，昨天決賽強碰中國代表隊，可惜因失誤太多屈居亞軍，但已是歷來最佳成績，比去年第3名更上一層樓。

橋牌運動近年來在苗栗縣蓬勃發展，明仁國中橋牌班更是搶手，教練邱宏宬、賴來汶、薛家鳳及徐政彥帶領下，成了青少年國手的搖籃，今年5月20日至27日在泰國舉辦的第9屆亞太地區橋藝錦標賽U16組，6名選手呂濬博、黃映瑄、彭毓蓁、邱歆偉、賴子明、張以諾，清一色是明仁國中2年級學生。

U16組7隊國家地區參賽，台灣帶隊教練鍾仁謙、徐政彥、陳詩宜，昨天冠亞軍賽對手是中國隊，邱宏宬表示，中國隊在預賽是明仁國中的手下敗將，但在決賽超水準，幾乎零失誤，也贏得比賽冠軍。

邱宏宬、明仁國中校長湯慧敏等人隔海關心戰況，最後功虧一簣，但已是歷來參賽最好的成績，去年獲得第3名，今年進步1名，為苗栗、為台灣爭光，地方及明仁國中師生都引以為榮。

苗栗市明仁國中6名學生代表台灣出賽第9屆亞太地區橋藝錦標賽，昨天在U16組勇奪第2名。圖／陳詩宜提供
苗栗市明仁國中6名學生代表台灣出賽第9屆亞太地區橋藝錦標賽，昨天在U16組勇奪第2名。圖／陳詩宜提供

教練 苗栗市

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