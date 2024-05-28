高市25校設夜光天使班 議員批太少

國小開設夜光天使班，解決孩子的晚餐，也讓孩子課業得到完善照願。圖／彌陀國小提供 教育部推動國小夜光天使點燈專案計畫多年，將課後照顧延伸至夜間，低收、單親等弱勢家庭孩童能可以在據點寫功課、吃晚餐，但高雄市242所國小僅有25校申請，議員質詢認為目前據點太少，影響申請意願，例如北高雄僅有田寮區有2校申請，要求市府推廣善用此項資源，每區至少設立1處夜光天使據點，讓無力負擔補習的弱勢家庭能獲得幫助。

高雄有242所國小，今年僅25校申請夜光天使點燈計畫，參與學生454名，總經費652萬元；夜光天使點燈計畫多半針對缺乏資源的偏遠學校，作為銜接及延伸課後照顧的服務班，北高雄（田寮、阿蓮、茄萣、湖內、路竹）共22所國小，21所已開辦課後照顧服務，其中2所申請設立夜光天使班。

議員李亞築說，中央願意撥經費支持、市府無須負擔，就該善加利用，要求高雄每區至少設1處夜光天使據點。議員黃明太說，偏鄉國小因人數不足無法開課後照顧班，民間安親班是不小的經濟負擔，建議下修據點設立條件，加強普及率。

桃源區興中國小開設夜光天使班多年，老師郭姿巖說，解決孩子的晚餐也讓課業得到照願；一名家長說，平日農忙沒辦法從其他村落趕來接孩子，夜光天使班讓孩子有地方完成功課、吃晚餐，也有同儕陪伴，壓力減輕不少。

另名家長說，「課業部分幫助最大！」孩子晚上在家無法有效率寫作業，在夜光天使班老師的指導下，成績也進步不少。

教育局長謝文斌說，除夜光天使據點，學校會設課後照護班、學習扶助班，引進民間資源成立照顧班，市府已要求每所學校都需有因應方式，並非所有需求都靠夜光天使計畫。

教育局補充，北高雄夜光天使據點少主因是部分學校已引進外部資源，或是無服務需求，以致需求人數未達5人、無法開班，市府持續透過校長會議、學務主任會議鼓勵學校開辦，針對有需求但因人數過少的學校，研議引進外部民間資源。