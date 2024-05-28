夜光天使據點／不再課後遊蕩 弱勢兒找回自信

高雄彌陀國小9年前成立夜光天使據點，許多孩子放學後，因家長無力負擔安親班費用，只能讓孩子在外遊蕩玩耍，校方申設據點，找來居住在地的主任和老師負擔夜間的教養責任，時任校長的王彥嵓感性地說「沒想到開班後，開啟了一個又一個平實且溫馨的故事，增添教育的可貴」。

王彥嵓說，當時有名四年級男孩從外地轉入學校，男孩平時看似缺乏照顧、營養不良，後來被發現放學後到處遊蕩，王追問得知男孩的母親在工廠做工，每天很晚才到家，男孩只能在魚塭或水溝旁釣魚，用電鍋烹調解決晚餐。

該男孩後來被進入夜光天使班上課，每天由老師免費指導課業，又能填飽肚子，偶爾母親未準時來接孩子，主任還得充當娃娃車司機載回家，男孩逐漸回到學習軌道，順利長大求學。

當年還有名女孩，因平時不洗衣服、飄散臭味，人際關係糟糕，王彥嵓說，其實女孩個性乖巧，但缺乏教養、識字量不多，他與導師深入瞭解，得知女孩還有兩個弟妹，屬單親脆弱家庭。校方向母親說，讓女孩留在夜光天使班，寒暑假、上班都讓女孩與弟妹到校安置，女孩每天能拿6個便當回家，母親同意後，校方整修1間有熱水爐的盥洗室，輔導老師教孩子洗澡，並購入1台洗衣機。

夜光天使班的2年，女孩自信增，學業進步，王彥嵓說，女孩可以在家裡把自己打理好，甚至照顧家人，還說最喜歡的是上夜光天使班，讓他們很感動。