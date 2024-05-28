快訊

法網／納達爾首輪出局 球王、球后齊聚見證最後一舞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜光天使據點／不再課後遊蕩 弱勢兒找回自信

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄彌陀國小9年前成立夜光天使據點，許多孩子放學後，因家長無力負擔安親班費用，只能讓孩子在外遊蕩玩耍，校方申設據點，找來居住在地的主任和老師負擔夜間的教養責任，時任校長的王彥嵓感性地說「沒想到開班後，開啟了一個又一個平實且溫馨的故事，增添教育的可貴」。

王彥嵓說，當時有名四年級男孩從外地轉入學校，男孩平時看似缺乏照顧、營養不良，後來被發現放學後到處遊蕩，王追問得知男孩的母親在工廠做工，每天很晚才到家，男孩只能在魚塭或水溝旁釣魚，用電鍋烹調解決晚餐。

該男孩後來被進入夜光天使班上課，每天由老師免費指導課業，又能填飽肚子，偶爾母親未準時來接孩子，主任還得充當娃娃車司機載回家，男孩逐漸回到學習軌道，順利長大求學。

當年還有名女孩，因平時不洗衣服、飄散臭味，人際關係糟糕，王彥嵓說，其實女孩個性乖巧，但缺乏教養、識字量不多，他與導師深入瞭解，得知女孩還有兩個弟妹，屬單親脆弱家庭。校方向母親說，讓女孩留在夜光天使班，寒暑假、上班都讓女孩與弟妹到校安置，女孩每天能拿6個便當回家，母親同意後，校方整修1間有熱水爐的盥洗室，輔導老師教孩子洗澡，並購入1台洗衣機。

夜光天使班的2年，女孩自信增，學業進步，王彥嵓說，女孩可以在家裡把自己打理好，甚至照顧家人，還說最喜歡的是上夜光天使班，讓他們很感動。

主任 娃娃 安親班

延伸閱讀

《你是我眼中的那道光》揚威坎城 印度電鍋與女性掙扎成焦點

比電鍋煮更好吃！他用瓦斯爐煮飯只要4步驟 內行人大推：簡單又省時

如何讓白飯更好吃？煮飯時「多1步驟」，米飯粒粒分明Q彈又香甜

學生都掃光！國小營養午餐「起司馬鈴薯蒸蛋」爆紅 食譜吸220萬網友朝聖

相關新聞

來自數學家庭 宜中林昀臻 歐洲女數奧摘銀

宜蘭高中數理資優班2年級學生林昀臻，上月代表國家隊征戰歐洲女子數學奧林匹亞競賽，取得銀牌，刷新縣內紀錄。 她父母都是宜中...

高市25校設夜光天使班 議員批太少

教育部推動國小夜光天使點燈專案計畫多年，將課後照顧延伸至夜間，低收、單親等弱勢家庭孩童能可以在據點寫功課、吃晚餐，但高雄...

夜光天使據點／不再課後遊蕩 弱勢兒找回自信

高雄彌陀國小9年前成立夜光天使據點，許多孩子放學後，因家長無力負擔安親班費用，只能讓孩子在外遊蕩玩耍，校方申設據點，找來...

屏東大同高中考證157年前羅發號事件 創作「南岬風雲」繪本

屏東縣立大同高中下淡水溪畔教學旅行團隊師生，以「羅發號事件」為主題，歷時4年，實地踏查、考證，以傳奇商人必麒麟之視角，回...

新竹特教生施翬 獲總統教育獎

新竹特殊教育學校學生施翬幼年診斷中度自閉症，口語表達、理解能力都有障礙，但他自幼從打擊樂入門學習音樂，成了鋼琴、豎琴與長...

學者：國小英語分組教學 善用數位學習

國小推動英語教學10多年，部分縣市向下延伸到小一、小二，但學生英語程度M型化影響教學。學者建議，針對英語程度不同的學生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。