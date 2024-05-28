快訊

法網／納達爾首輪出局 球王、球后齊聚見證最後一舞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來自數學家庭 宜中林昀臻 歐洲女數奧摘銀

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭高中林昀臻（右）獲歐洲女子數學奧林匹亞競賽銀牌獎，她的父親林皓尉（左）、母親楊明雯都是宜中數學教師。記者陳敬丰／攝影
宜蘭高中林昀臻（右）獲歐洲女子數學奧林匹亞競賽銀牌獎，她的父親林皓尉（左）、母親楊明雯都是宜中數學教師。記者陳敬丰／攝影

宜蘭高中數理資優班2年級學生林昀臻，上月代表國家隊征戰歐洲女子數學奧林匹亞競賽，取得銀牌，刷新縣內紀錄。 她父母都是宜中數學教師，從小耳濡目染，對數學產生濃厚興趣，這次拿到銀牌也取得台大數學系保送資格。

林昀臻父親林皓尉、母親楊明雯是台師大同學，後來都在宜中教數學。林皓尉說，沒有特別培養女兒的數學能力，但她從小展現興趣，他與太太也順其自然，給女兒練習不同題目，練著練著「青出於藍」，上高中後，夫妻倆反而要找女兒幫忙解題。

林昀臻老師藍格維說，很少看這樣的學生，數學比較困難枯燥，她卻始終享受其中。從高一到高二，林昀臻持續參加數學營隊，去年通過數奧初選，經3個月培訓成4人小隊的一員，隊友來自台中一中、北一女等校。

2024第13屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽4月11日到17日在喬治亞的茨卡爾圖博舉行，共54個國家、212名學生參加，我國本屆首度派隊參賽。林昀臻說，比賽時很緊張，怕自己實力不夠，但更高興有機會和世界各地好手競爭。最後取得銀牌，中華隊共獲1金、1銀、1銅。

林昀臻現在每周會到台大上2次課，提早攻讀大學課程，1年後若無意外也會進入台大數學系，繼續鑽研數學。宜蘭縣長林姿妙昨天表揚林昀臻，鼓勵她持續精進，也期勉未來能運用所學回饋社會。

台大 奧林匹亞

延伸閱讀

店家貼「客人跟老闆的數學」精算成本 網熱議：不怪房東怪客人？

來自數學家庭的少女 宜蘭高中林昀臻獲歐洲女數奧銀牌

「魔王題」卡關看過來！113國中教育會考數學 非選完整試題及詳解

113會考／錄取明星高中「這兩科」是關鍵 補教：基北區域高中門檻恐下修

相關新聞

來自數學家庭 宜中林昀臻 歐洲女數奧摘銀

宜蘭高中數理資優班2年級學生林昀臻，上月代表國家隊征戰歐洲女子數學奧林匹亞競賽，取得銀牌，刷新縣內紀錄。 她父母都是宜中...

高市25校設夜光天使班 議員批太少

教育部推動國小夜光天使點燈專案計畫多年，將課後照顧延伸至夜間，低收、單親等弱勢家庭孩童能可以在據點寫功課、吃晚餐，但高雄...

夜光天使據點／不再課後遊蕩 弱勢兒找回自信

高雄彌陀國小9年前成立夜光天使據點，許多孩子放學後，因家長無力負擔安親班費用，只能讓孩子在外遊蕩玩耍，校方申設據點，找來...

屏東大同高中考證157年前羅發號事件 創作「南岬風雲」繪本

屏東縣立大同高中下淡水溪畔教學旅行團隊師生，以「羅發號事件」為主題，歷時4年，實地踏查、考證，以傳奇商人必麒麟之視角，回...

新竹特教生施翬 獲總統教育獎

新竹特殊教育學校學生施翬幼年診斷中度自閉症，口語表達、理解能力都有障礙，但他自幼從打擊樂入門學習音樂，成了鋼琴、豎琴與長...

學者：國小英語分組教學 善用數位學習

國小推動英語教學10多年，部分縣市向下延伸到小一、小二，但學生英語程度M型化影響教學。學者建議，針對英語程度不同的學生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。