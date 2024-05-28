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來自數學家庭 宜中林昀臻 歐洲女數奧摘銀
宜蘭高中數理資優班2年級學生林昀臻，上月代表國家隊征戰歐洲女子數學奧林匹亞競賽，取得銀牌，刷新縣內紀錄。 她父母都是宜中數學教師，從小耳濡目染，對數學產生濃厚興趣，這次拿到銀牌也取得台大數學系保送資格。
林昀臻父親林皓尉、母親楊明雯是台師大同學，後來都在宜中教數學。林皓尉說，沒有特別培養女兒的數學能力，但她從小展現興趣，他與太太也順其自然，給女兒練習不同題目，練著練著「青出於藍」，上高中後，夫妻倆反而要找女兒幫忙解題。
林昀臻老師藍格維說，很少看這樣的學生，數學比較困難枯燥，她卻始終享受其中。從高一到高二，林昀臻持續參加數學營隊，去年通過數奧初選，經3個月培訓成4人小隊的一員，隊友來自台中一中、北一女等校。
2024第13屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽4月11日到17日在喬治亞的茨卡爾圖博舉行，共54個國家、212名學生參加，我國本屆首度派隊參賽。林昀臻說，比賽時很緊張，怕自己實力不夠，但更高興有機會和世界各地好手競爭。最後取得銀牌，中華隊共獲1金、1銀、1銅。
林昀臻現在每周會到台大上2次課，提早攻讀大學課程，1年後若無意外也會進入台大數學系，繼續鑽研數學。宜蘭縣長林姿妙昨天表揚林昀臻，鼓勵她持續精進，也期勉未來能運用所學回饋社會。
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