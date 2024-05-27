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美僑胞妻臨終囑捐喪葬費 盼高雄市金潭國小少棒為國爭光

中央社／ 高雄27日電

高雄市林園區金潭國小棒球隊今天收到一筆海外捐款美國僑胞謝啟宇的妻子日前癌逝，臨終前叮囑將喪葬結餘款捐給金潭國小少棒隊，勉勵小選手們為國爭光，令人動容。

金潭國小校長簡仲信向中央社記者表示，今天上午接到謝啟宇的電話，對方哽咽表示妻子上月癌逝，但臨終前交代要將喪葬結餘款捐給金潭國小少棒隊，約新台幣30萬元，電話講完不久，學校隨即收到匯款，讓簡仲信感動不已。

簡仲信說，金潭國小棒球隊1997年成立，與謝啟宇相識是在2011年，當時他帶金潭國小少棒隊到美國參加LLB世界少棒錦標賽（威廉波特少棒賽），謝啟宇看到孩子們的奮戰精神深受感動，從此陸續小額捐款，力挺偏鄉少棒隊孩子。

簡仲信說，每當台灣球隊踏上威廉波特球場，謝啟宇全家就會到球場當啦啦隊，擔心孩子們吃不慣美式食物，還會送來罐頭等食材，成了少棒隊最強大後盾。

簡仲信表示，謝啟宇還曾帶著全家造訪金潭國小，就是想親眼看看偏鄉球隊，如何進軍世界少棒殿堂。這次也約定下個月會再來探視金潭少棒隊，持續為偏鄉少棒隊加油打氣，給孩子們最溫暖的關懷。

偏鄉 捐款 美國

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