來自數學家庭的少女　宜蘭高中林昀臻獲歐洲女數奧銀牌

宜蘭高中數理資優班二年級學生林昀臻上月代表國家隊征戰歐洲女子數學奧林匹亞競賽，取得銀牌成績。她的父母都是宜中數學教師，從小耳濡目染，對數學產生濃厚興趣，這次拿到銀牌也取得台大數學系的保送資格，盼進入台灣最高學術殿堂繼續鑽研。

林昀臻來自數學家庭，父親林皓尉、母親楊明雯是台師大同學，後來都在宜中教數學。林皓尉說，沒有特別培養女兒的數學能力，但她從小展現興趣，在同齡孩子中非常特別，他們也順其自然，給女兒練習不同題目，練著練著青出於藍，上高中後夫妻倆反而要找女兒幫忙解題。

林昀臻進入宜中數資班後，繼續在數學之路發光，她的老師藍格維說，很少看這樣的學生，數學比較困難枯燥，她卻能始終享受其中。從高一到高二，林昀臻持續參加數學營隊，去年通過數奧初選，經過3個月培訓成為4人小隊的一員，隊友都來自台中一中、北一女等升學名校。

2024第13屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽4月11日到17日在喬治亞的茨卡爾圖博舉行，共54個國家、212名學生參加，我國本屆首度派隊參賽。林昀臻說，比賽時很緊張，怕自己實力不夠，但更高興有機會和世界各地的好手競爭。她最後取得銀牌獎，成績超過7成參賽者，中華隊共取得1金、1銀、1銅。