5學校金牌布袋戲團 北港朝天宮演出

雲林有「布袋戲故鄉」之稱，且深耕校園有成，西螺國中、虎尾國中、廣興國小、石榴國小、崇文國小的布袋戲團一舉拿下全國藝文競賽特優獎，5支金牌團隊受邀昨首度登上北港朝天宮的百年戲台「宗聖台」表演，尤其配樂和口白全是現場演出，有別於現今劇團的錄音製播，引領觀眾回到民國50年代的野台戲時光。

昨逢假日，到朝天宮的各地進香團多，演出中夾雜廟會鞭炮、鑼鼓喧天，讓戲台上演出的學生首次感受古早野台戲的臨場感，儘管下雨仍有不少觀眾駐足觀賞。5校不同戲碼陸續登場尬戲，五音分明、操偶精妙，每個人合作無間。

西螺國中學生林祐誠表示，演出現場嘈雜陣頭鞭炮，身歷其境演出野台戲，想不受干擾穩定演出，反而成為另類挑戰；廣興國小學生林瑜潔說，角色口條的轉換關係著戲路成敗，尤其野台演出臨機應變更加重要。

幾位老一輩觀眾說，現今布袋戲配樂甚至口白，多半是錄音製播，少了早年那種戲味，沒想到學生團隊從編劇、配樂、口白全是現場演出，讓大家回味早年廟口戲台文化。

副縣長謝淑亞指出，縣府多年來開辦國際偶戲節，並引進校園積極推動偶戲文化，已有萬餘名學生參與布袋戲研習，各校陸續成立劇團，讓孩子能演、能說、能奏，躍上全國舞台。