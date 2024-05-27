學者：國小英語分組教學 善用數位學習

國小推動英語教學10多年，部分縣市向下延伸到小一、小二，但學生英語程度M型化影響教學。學者建議，針對英語程度不同的學生，若無法依能力分班教學，同班應分組進行差異化教學，善用數位資源，不該放任學生做自己的事。

在台中任教的何姓國小英文老師說，國中小英文師資不足，要分級教學不太可能，排課也有困難，自己無法接受英語課淪為「寫作業課」，會將程度不同的學生分組，設計關卡與活動，備課雖較耗時，卻能引起每個學生興趣。

林姓國中英語老師認為，有很多學生討厭英語，教學重點是讓學生不要排斥，她會依學生程度分組，提供不同程度的學習單，講課時先上基礎再加深，很花時間、精力，也考驗教學熱忱。

大葉大學語言教學資源中心主任陳俊福說，程度落差大的學生一起上課，可能讓程度好的學生沒學習動機，但站在受教權立場，老師不該放任學生做自己的事，應設計教案引導全班學習。

台中教育大學雙語教育中心主任洪月女說，除分組差異化教學，進入數位時代，搭配平板教學，依學生程度指派不同的數位教材，加強程度好的學生，也能補救程度低的。

南投縣國教輔導團英語領域召集人陳彥文說，分組教學除能力一致的學生同組，也可採異質性分組，英語較好者當小老師，協助其他同學，可取得學習成就感。

教育部國教署表示，舉辦教師研習，協助教師運用差異化、分組教學，兼顧不同程度學生需求；推動線上平台，提供符合程度的學習專區，並應用AI技術「聊天機器人」，提供符合程度的英語對答練習。

針對偏鄉需求，國教署表示，補助偏遠學校購置行動載具，將數位科技導入英語教學；透過測驗篩選出低成就學生，提供扶助教學；優先將外籍英語教學人員分發到偏遠學校。