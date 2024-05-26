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以藝術繁盛台江 台南學生用歡樂、才藝與自信送自己畢業禮物

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台江藝文社團博覽會」今登場，13所高國中小音樂及舞蹈社團精英盡出，透過演出送自己不一樣的畢業禮物。記者鄭惠仁／攝影
台江藝文社團博覽會」今登場，13所高國中小音樂及舞蹈社團精英盡出，透過演出送自己不一樣的畢業禮物。記者鄭惠仁／攝影

台江文化季最盛大的「台江藝文社團博覽會」今登場，13所高國中小音樂及舞蹈社團精英盡出，200多名學生分別以街舞、合唱、吉他、直笛、小提琴、扯鈴等藝術專長，在台江文化中心跨校交流，唱出青少年的熱情與主張，做為即將畢業的告別曲，以藝術繁盛台江。不少是畢業生，欣喜能用不同方式送自己畢業禮物。

台南社大台江分校表示，台江藝文社團博覽會集結了13所高國中小學共同參與，包括海東國小合唱團、安南國中街舞、海佃國小吉他、土城國小小提琴等學校藝文社團，展現了台江藝術學習的豐沛活力，安南國中蔡佳宏、土城國小校長李貞慧也都到場給孩子鼓勵，親師生擠爆台江文化中心一樓表演廳。其中土城國小、海東國小、大港國小20名小提琴手跨校合奏交流，精彩的演奏，博得滿堂熱烈掌聲。

台江分校執行長吳茂成說，安南區面積遼闊，學校多，許多學生手有機會到他校交流，甚至去玩一玩，希望透過這樣的博覽會，不分主力社團，有機會就大家一起來比拚、交流相互切磋與認識。其中土城國小、海東國小、大港國小的小提琴表演只是因為老師相互認識而臨時結合一起演出，事先沒排演，但默契之好令人驚喜。

吳茂成表示，從國小到國中的街舞表演，孩子間接力演出，充滿著青春與活力，也看到孩子各有主張，歡笑中更看到學生的自信，也是藝文社團博覽會所要傳達的意義。

瀛海中學學生蕭宸佑特別來聆聽同學演奏，他說，看到各校社團的演出，覺得很棒，音樂十分好聽，是場很棒的藝文社團博覽會。土城高中學生盧國愷說自己已經是三年級的畢業生，今天特別來唱歌，送給自己畢業禮物，告別高中，走向新的人生。

台江藝文社團博覽會」今登場，13所高國中小音樂及舞蹈社團精英盡出，透過演出送自己不一樣的畢業禮物。記者鄭惠仁／攝影
台江藝文社團博覽會」今登場，13所高國中小音樂及舞蹈社團精英盡出，透過演出送自己不一樣的畢業禮物。記者鄭惠仁／攝影
台江藝文社團博覽會」今登場，13所高國中小音樂及舞蹈社團精英盡出，透過演出送自己不一樣的畢業禮物。記者鄭惠仁／攝影
台江藝文社團博覽會」今登場，13所高國中小音樂及舞蹈社團精英盡出，透過演出送自己不一樣的畢業禮物。記者鄭惠仁／攝影
台江藝文社團博覽會」今登場，13所高國中小音樂及舞蹈社團精英盡出，透過演出送自己不一樣的畢業禮物。記者鄭惠仁／攝影
台江藝文社團博覽會」今登場，13所高國中小音樂及舞蹈社團精英盡出，透過演出送自己不一樣的畢業禮物。記者鄭惠仁／攝影

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