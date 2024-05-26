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特教生施翬突破自閉障礙 獲2024年總統教育獎

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹特殊教育學校學生施翬幼年被診斷為中度自閉症，但他憑藉努力不懈的態度在音樂領域大放異彩，更榮獲2024年總統教育獎。圖／新竹縣政府提供
新竹特殊教育學校學生施翬幼年被診斷為中度自閉症，但他憑藉努力不懈的態度在音樂領域大放異彩，更榮獲2024年總統教育獎。圖／新竹縣政府提供

新竹特殊教育學校學生施翬幼年被診斷為中度自閉症，口語表達、理解能力均有障礙，喜歡鋼琴的母親引領接觸音樂，在各項樂器演奏都大放異彩，更曾在2022年全國學生音樂比賽跨組挑戰，一舉拿下新竹縣長笛獨奏、木琴獨奏高中職A組（音樂班組）雙項優等第一名，施翬也因憑藉努力不懈的態度與傑出表現，榮獲2024年總統教育獎。

施翬幼時即檢查出中度自閉症，由於口語表達、理解能力均有障礙，在接受早療課程之外，施翬的父母也決定以音樂輔助他學習。施翬5歲由打擊樂入門，7歲開始學習鋼琴，最初光是記住五線譜上7個主要音符的位置，就花了整整3個月，在雙親陪伴下，施翬努力不懈學習，終於打下視譜、節奏等基本音樂能力的深厚基礎。

國小、國中時期，施翬隨著音樂實力增長，逐漸增加修習樂器種類，包含爵士鼓、豎琴、長笛等，在師長、同學們的照顧陪伴下，一步步累積豐富的舞台經驗，國中畢業時就舉行個人首場豎琴獨奏會「仲夏．逍遙遊」。

施翬在進入新竹特殊教育學校就讀後，更展現獨特的音樂才華，參加國內外音樂賽事屢獲大獎，2022年更於全國學生音樂比賽跨組挑戰，一舉拿下新竹縣長笛獨奏、木琴獨奏高中職A組雙項優等第一名，晉級全國決賽；隔年則以鋼琴獨奏獲得縣賽高中職B組優等第一名，再度晉級全國決賽。創下全國特教學校學生在學生音樂比賽史上前所未有的驚人成就。

由於音樂方面的傑出表現，施翬榮獲教育部等單位邀約演出，也與新竹高中音樂班同學成功合作共融音樂會。2023年中更受邀參與南韓國際特殊音樂藝術節，為台灣唯一代表赴首爾大學進行音樂交流。

新竹 自閉症 音樂會

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