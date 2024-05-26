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描述台非法移工處境 國片「白衣蒼狗」奪坎城金攝影獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國片《白衣蒼狗》勇奪坎城影展導演雙週競賽單元「金攝影機特別提及獎」。圖／小公園映畫有限公司提供
國片《白衣蒼狗》勇奪坎城影展導演雙週競賽單元「金攝影機特別提及獎」。圖／小公園映畫有限公司提供

2024年坎城影展頒獎典禮於台北時間5月25日舉行，導演尹又巧與曾威量共同執導的國片《白衣蒼狗》，勇奪坎城影展導演雙週競賽單元「金攝影機特別提及獎」（Caméra d’Or-Mention Spéciale）。文化部李遠於第一時間轉致賀電，表達國人對此佳音同感欣喜與驕傲。

李遠表示，今年自柏林影展開始，就有國片入圍主競賽單元的肯定，接續進軍坎城影展，台灣作品表現亮眼。除獲獎影片外，另有國片《蟲》入圍影評人週競賽單元、沉浸式作品《穿越霧中》入圍沉浸式內容競賽單元，讓國際一級影展看見台灣影人及電影新作品的實力雄厚。

台灣影人參與的國際合資合製作品也有多部參展並獲得佳績，包含前景娛樂有限公司《黑》（COLORED）獲沉浸式競賽單元「最佳沉浸式作品獎」、光譜映像有限公司《禁愛絲孃》（The shameless）獲一種注目單元「最佳女主角獎」等；另有吳可熙與李康生主演《藍色太陽宮》（Blue Sun Palace）榮獲影評人週競賽單元「French Touch評審團獎」等。

《白衣蒼狗》為台灣與新加坡、法國跨國合製作品，由導演尹又巧、曾威量共同執導，敘述泰國移工為養家非法在台兼職看護，卻遭雇主欠薪引發紛爭，為求生存，移工陷入道德困境，最終迷失在艱難處境的迷霧中，剖析人性的掙扎與生存權力。文化部表示，此片於坎城影展世界首映時，不僅題材吸引評審團目光，也加深國際影迷對台灣生活文化的印象。

文化部 李遠 移工

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