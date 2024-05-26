國小未解聘霸凌師 高市府出手

高雄某國小低年級班導師日前爆出言語及肢體霸凌學生，家長連署要求撤換，教育局調查後確定霸凌事實，建議校方將該師解聘1至4年，但本月21日學校首次開教師評審委員會，決議停聘，日後仍可回校教書，家長昨赴學校抗議。教育局回應，教評會審議結果明顯與調查結果相悖，將退回決定，要求校方重新開會。

校長回應，22日召開會議已有初步決議，待教育局核准，即會確定最終懲處。

該名爭議導師1月被多名家長向人本基金會檢舉長期霸凌低年級學生，包括用課本、手掌打學生頭部，將水倒在學生頭部、翻倒桌子，不允許課堂時上廁所，甚至以死刑、切脖子、切肚子、窗簾繩會吊死小孩等內容嚇學生，多名學生因身心受創就醫。校內教評會21日決議停聘。

「教評會的委員們，你們擔當得起這個學區小孩繼續受害的責任嗎？」數十名家長昨聚集校門口舉牌抗議，稱該老師至今神隱未道歉，質疑學校包庇，要求校方開除劣質老師。

教育局說，學校5月21日第一次召開教評會，調查委員受邀列席說明調查過程及結果，但教評會仍決定不解聘，教育局依法退回教評會決定，若學校復議結果仍與調查報告建議解聘不符，將依法提教育局教師專業審查會審議，並追究學校相關人員責任。