聽新聞
test
0:00 / 0:00

國小未解聘霸凌師 高市府出手

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市數十名家長昨聚集在校門口舉牌抗議，稱霸凌老師至今神隱未道歉，質疑學校包庇，要求校方開除劣質老師。圖／家長提供
高雄市數十名家長昨聚集在校門口舉牌抗議，稱霸凌老師至今神隱未道歉，質疑學校包庇，要求校方開除劣質老師。圖／家長提供

高雄某國小低年級班導師日前爆出言語及肢體霸凌學生，家長連署要求撤換，教育局調查後確定霸凌事實，建議校方將該師解聘1至4年，但本月21日學校首次開教師評審委員會，決議停聘，日後仍可回校教書，家長昨赴學校抗議。教育局回應，教評會審議結果明顯與調查結果相悖，將退回決定，要求校方重新開會。

校長回應，22日召開會議已有初步決議，待教育局核准，即會確定最終懲處。

該名爭議導師1月被多名家長向人本基金會檢舉長期霸凌低年級學生，包括用課本、手掌打學生頭部，將水倒在學生頭部、翻倒桌子，不允許課堂時上廁所，甚至以死刑、切脖子、切肚子、窗簾繩會吊死小孩等內容嚇學生，多名學生因身心受創就醫。校內教評會21日決議停聘。

「教評會的委員們，你們擔當得起這個學區小孩繼續受害的責任嗎？」數十名家長昨聚集校門口舉牌抗議，稱該老師至今神隱未道歉，質疑學校包庇，要求校方開除劣質老師。

教育局說，學校5月21日第一次召開教評會，調查委員受邀列席說明調查過程及結果，但教評會仍決定不解聘，教育局依法退回教評會決定，若學校復議結果仍與調查報告建議解聘不符，將依法提教育局教師專業審查會審議，並追究學校相關人員責任。

小孩 教育局 霸凌

延伸閱讀

高雄師長期言語、肢體霸凌學生「學校沒解聘」 教育局出手了

10多名家長控訴體罰 高雄某國小不解聘霸凌師…教育局追究行政責任

彰化國小生疑被霸凌不敢上學 母淚訴：誰能幫我？

徐巧芯穿魔法袍質詢 綠委：只有史萊哲林常在霸凌同學

相關新聞

高雄師長期言語、肢體霸凌學生「學校沒解聘」 教育局出手了

高雄某國小低年級班導師今年1月遭爆出長期用言語、肢體霸凌學生，導致多人身心受侵害，高市教育局調查後確定霸凌事實，建議校方...

自由廣場、兒童新樂園竟成校安風險熱點？北市議員爆紀錄恐造假

學生群聚校園周邊恐衍生治安事件，北市教育局每學期調查各校校安熱點，現含校安風險區段共518處，議員林延鳳卻發現自由廣場、...

國小未解聘霸凌師 高市府出手

高雄某國小低年級班導師日前爆出言語及肢體霸凌學生，家長連署要求撤換，教育局調查後確定霸凌事實，建議校方將該師解聘1至4年...

天生只有左腿 她獲總統教育獎

高雄市左營區勝利國小五年級學生徐又立，出生時就沒有雙手，僅有左腿，平時用單腳在校園行走，用胳臂與臉頰夾著湯匙吃飯，作業是...

北市爆國中男性侵女同學 校方未通報？

北市某國中女學生5月14日被男同學拖到廁所性侵，議員陳怡君昨在議會總質詢出示被害人驗傷單，並批校方未校安通報，市長蔣萬安...

國中男下體磨蹭女同學 北市議員曝學校疑因「這原因」隱匿未報

台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢，議員陳怡君爆出北市某國中女生，今年5月被男同學拖到廁所企圖性侵不成，改用生殖器磨蹭大腿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。