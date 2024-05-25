新北淡水文化國小百年校慶 校史數位化上線啟用

新北市淡水區文化國小今天舉辦100週年校慶，除台灣本土音樂推手簡上仁為校方填詞譜曲，學校百年歷史數位化的虛擬校史室也上線啟用，實體校史室並展示蒐集的豐富史料。

市長侯友宜今天前往文化國小慶賀百年校慶，肯定歷任校長努力，打造科技、創新、綠色環保及永續環境的學校，並結合淡水古蹟園區的文化資源，提供學生多元的學習課程。

校方表示，淡水女子公學校於民國13年創立後，隨時代演進，民國30年一度更名為淡水西國民學校，台灣光復後再次改名為文化國民學校。民國57年改為文化國民小學。

校長蘇穎群表示，校慶活動結合科技，將百年校史蒐集的資料數位化，今天上線啟用，代表學校不只重視現代人工智慧科技，更重視在地文化傳承。

校方表示，百週年校慶規劃系列活動，除徵稿尋找校友，還有日本藝術家大石曉規（Akinori Oishi）為學校設計百年校慶公仔。台灣當代藝術家楊侖，也題字「飛」作為校慶主題。

蘇穎群表示，為推廣弦樂，日前也舉辦百年校慶音樂會，邀台灣音樂家簡上仁創作「淡水心、文化情」曲目展演，文化國小合唱團學生擔綱演出。

淡水國中校長王潔雯表示，民國56年擔任校長的陳淑女，曾辦理淡水國小50週年，今天也到場參加校慶，90幾歲高齡仍是精神奕奕容光煥發。淡水國小第33屆校友，現任光復國小校長張明賢，榮獲傑出校友，今天獲得表揚。