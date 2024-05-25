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10多名家長控訴體罰 高雄某國小不解聘霸凌師…教育局追究行政責任

中央社／ 高雄25日電
高雄市某國小教師今年1月遭10多名家長控訴霸凌、體罰學生，經調查確認構成霸凌應依法解聘；多名家長今天出面控訴，校方無視調查結果未解聘。教育局表示，將追究行政責任。圖為示意圖。本報資料照片
高雄市某國小教師今年1月遭10多名家長控訴霸凌、體罰學生，經調查確認構成霸凌應依法解聘；多名家長今天出面控訴，校方無視調查結果未解聘。教育局表示，將追究行政責任。圖為示意圖。本報資料照片

高雄市某國小教師今年1月遭10多名家長控訴霸凌、體罰學生，經調查確認構成霸凌應依法解聘；多名家長今天出面控訴，校方無視調查結果未解聘。教育局表示，將追究行政責任。

多名家長今天接受媒體聯訪表示，學校和這名老師至今完全沒有出面道歉，不僅老師神隱、校長推託，學校教評會更不斷包庇。校方和老師都應該面對錯誤，不要再欺騙家長跟不知情的社會大眾。

教育局表示，已多次要求學校務必依法解聘教師，並依教師法第26條第2項規定，請學校重新召開教評會審議。若審議結果仍與調查報告建議的解聘項目不符，將提教育局教師專業審查會審議，並追究學校行政責任。

教育局透過新聞稿指出，市府在7日說明府級霸凌調查進度，經調查委員共同認為，申訴對象年紀尚小，身心發展仍未成熟，對比教師的管教方式，確實有長期有言語霸凌、肢體霸凌的現象，導致多名學生在身心科診斷出恐慌、做惡夢、憂鬱症等症狀。

調查報告也提到，「該師對學生展現暴力，程度已達涉犯刑法強制、羞辱行為」，長期漠視疏忽學生身心基本需求與照顧，讓幾乎無自理能力學生須獨自面對困境。另外，長期以恐嚇方式管教，造成學生極大恐懼與價值觀混淆，確有霸凌事實，且行為重大應予解聘。

教育局表示，已多次依調查結果要求校方解聘，但21日校方第一次召開教評會時，校內教評會仍做出不通過解聘的決定，明顯與調查結果內容相悖。教育局退回教評會決定，並要求學校重新開會審議。

教育局強調，若學校的復議結果仍與調查報告建議解聘不符，將依法提教育局教師專業審查會審議，並追究學校相關人員責任。

教師 教育局 霸凌 高雄市

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