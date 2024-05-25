北市爆國中男性侵女同學 校方未通報？

北市某國中女學生5月14日被男同學拖到廁所性侵，議員陳怡君昨在議會總質詢出示被害人驗傷單，並批校方未校安通報，市長蔣萬安昨下令即刻調查。教育局指出，校方於規定24小時內校安通報，也請輔導老師提供學生輔導諮商。

陳怡君指出，女學生被男同學拖到廁所，企圖用生殖器進入她下體，女同學很害怕大喊不要，男同學生殖器雖沒有進入，改為蹭大腿周邊，隨後指侵得逞；當時發生在校內，學校老師卻知情不報，只因男同學家長擔任教職相關的會長，可能背後有點勢力，導致學校不敢或故意隱匿，沒有校安通報。

她說，婦幼警察隊開出的報案受理單，發生時間是5月14日，受理時間是5月15日，因為女同學第一時間有跟老師講，卻沒人理她，回家爸媽看她不對勁，全臉發白，嚎啕大哭，阿公本來要帶她去看醫生，以為發燒生病，後來才發現是在學校被男同學欺負了。

陳怡君指出，醫院開出驗傷診斷書，是以「生殖器在外部摩擦」，女學生家長向她反映，男方家長還企圖用金錢解決這件事。教育局長湯志民表示，學生有性騷擾、性侵害，依規定學校知悉要在24小時內通報，有傷害應該在2小時做緊急通報。

蔣萬安表示，這案子會請教育局即刻調查了解，依規定校內發生疑似性侵，要即刻通報，這如果屬實沒有通報，是嚴重的違失，會依法懲處。

北市教育局表示，該案5月14日晚間家長報警後，有向導師反映，學校5月15日上午接獲訊息後，已於規定24小時內進行校安通報，也請輔導老師提供學生輔導諮商，已開性別會議決議受理，外聘3位委員調查處理中。