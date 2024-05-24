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台南國3生疑遭學弟毆打 校方啟動霸凌防治

中央社／ 台南24日電
台南一名國3生疑遭學弟毆打。示意圖／ingimage
台南一名國3生疑遭學弟毆打。示意圖／ingimage

台南市某間國中5月上旬疑發生1名學生被同校學弟叫進廁所毆打，還被嗆聲：「這次是打你，下次就要捅你」，教育局今天表示，已啟動校園霸凌防治處理程序。

國民黨籍台南市議員林燕祝今天揭露某國中發生疑似霸凌事件，5月上旬1名國中3年級學生穿便服上籃球課，2年級學弟看到說「好像流氓」，國3生回嘴「屁孩」；數日後，學弟帶數名同學在教室外叫囂，隔天叫到廁所毆打。

林燕祝表示，學生被叫進廁所，當時廁所已有多人在等候，接著被學弟1拳打在左臉靠近眼睛部位、1拳打在左耳後方，學弟離開時還說：「這次是打你，下次就要捅你」；學生送醫經診斷為頭部外傷併輕微腦震盪後症候群。

林燕祝說，事發後，校方僅通知家長未報警，希望雙方家長見面協調，家長無法接受，就讀同校的妹妹也受影響到身心科就醫。

教育局發布新聞稿指出，校方通知學生家長到校說明，初判是雙方因服儀穿著偶發性引起言語不愉快，進而衍生暴力衝突事件，已依規定校安通報，並進行學生管教措施及後續輔導，校方將依校園霸凌防治準則啟動案件處理程序。

廁所 林燕祝 霸凌

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