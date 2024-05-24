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偏鄉學校修繕慢 高市教育局挨批

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市路竹區北嶺國小一間教室，因屋頂水管被松鼠咬壞漏水，致天花板剝落。記者王勇超／翻攝
高雄市路竹區北嶺國小一間教室，因屋頂水管被松鼠咬壞漏水，致天花板剝落。記者王勇超／翻攝

高市北嶺國小一間教室，因屋頂水管被松鼠咬壞漏水，導致天花板剝落，今年3月至今尚未修護，阿蓮國中圍牆老舊問題也沒解決，議員李亞築昨質詢，批教育局可用1天700萬元辦橘色惡魔表演，偏鄉學校天花板掉落、圍牆老舊，卻沒辦法立即修護，市長陳其邁表示，已核定400萬元經費，為避免影響上課，將在暑假施工。

日本京都橘高校吹奏樂部去年年底受邀來台，12月10日下午在高雄時代大道演出，現場吸引逾8萬人觀賞；高雄市府共架設一面500吋與二面300吋大型螢幕即時轉播，演出過程還請直播團隊以全景、特寫、環繞等7個鏡位多元視角全程直播。市長陳其邁當時說，期盼透過音樂表演，以及青年學生之間的交流，讓台日友情更加深化緊密。

市府花大錢辦橘色惡魔表演，在地小學生卻身處老舊教室。北嶺國小校長蘇恆欽昨天說，學校教室使用超過30年，其中1間五年級學生上課的教室，屋頂水管在春節期間被松鼠咬破，漏水導致天花板輕鋼架鏽蝕、水泥龜裂，2月16日開學當天早上，教師巡視時即發現異狀，當天下午突然有大片水泥塊掉落，所幸無學生受傷。

學校事後請結構技師初步評估，另有兩間同批興建的教室，雖無立即性危險，但為了教職員生的安全，仍需全面修繕，避免類似事件再次發生。

議員李亞築昨天總質詢，認為教育基金應優先用於學校的軟硬體設備，但教育局可用1天700萬元來辦橘色惡魔表演，偏鄉學校的校舍老舊毀壞，卻沒辦法立即改善，北嶺國小教室的天花板從掉落至今都沒有修復，阿蓮國中圍牆老舊，也都未改善。高雄科學園區回饋金達2800萬元，北嶺、阿蓮等在地學校應優先通過申請。

高市教育局長謝文斌說，高科回饋金由經發局彙整，其中1000萬元是教育局項目，教育局會依照排序送出，北嶺國小修繕案已核定由高雄市教育發展基金來處理。

路竹區北嶺里長黃松德說，北嶺國小有3間教室的天花板需要修繕，學校暫將學生安排到其他教室上課，家長仍希望原有的教室能趕緊修復。北嶺國小表示，教育局已協助爭取相關改善經費，學校已備妥招標文件發包，預計暑假施作，避免工程噪音影響學生安全及學習。

高雄市路竹區北嶺國小一間教室，因屋頂水管被松鼠咬壞漏水，致天花板剝落，掉下來的水泥塊比課本還大（圖）。記者王勇超／翻攝
高雄市路竹區北嶺國小一間教室，因屋頂水管被松鼠咬壞漏水，致天花板剝落，掉下來的水泥塊比課本還大（圖）。記者王勇超／翻攝

天花板 教室 教育局

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