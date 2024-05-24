竹市華德福學校工程瑕疵 議員籲把關

新竹市華德福實驗學校工程歷經4次變更設計等情形延宕，預計今年8月底啟用，為全國首創公辦公營的華德福實驗學校。市議會昨天到校考察工程現況，先後提出包括施工品質粗糙、工程比原契約多出1.2億元及未來經營模式等問題，市長高虹安回應，將注意施工品質、盡快啟用。

新竹市政府爭取中央補助加上市款超過6億8千萬元在香山區打造華德福實驗學校，包含國中小教室、圖書室、專科教室、活動中心、健康中心及幼兒園舍等，2020年3月開工後，原預計2021年陸續啟用，但是期間4次變更設計，加上建築師去年9月過世，依法必須中途結算，工程將進入複驗階段。

華德福實驗學校工程延宕受民代關切，國民黨市議員陳慶齡憂心，承包商和新竹棒球場一樣都是巨佳營造，並發現多功能活動學習中心有水平橫梁沒對齊、屋頂上拉梁並未鎖好等狀況；時力議員林彥甫則發現工程結算金額比原契約多出1億2千多萬元，市府應嚴格把關工程材料數量及單價。

民進黨市議員劉康彥認為，華德福學校的經營模式才是關鍵，並建議議會應成立跨黨派「華德福工程監督小組」，把關學習環境。

竹市工務處長陳明錚說，不因該工程與新竹棒球場同廠商而預設立場，水平橫梁沒對齊是希望減少落塵，也會仔細檢查屋頂接合處。疊加金額不合是因4次變更尚未納入，將檢視是否符合採購法。