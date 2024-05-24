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竹縣高中就學缺口大 116學年龍寶寶恐千人無校讀

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣立六家高中115學年度起停招國中部，117學年度全面改制為普通高中。圖／六家高中提供
新竹縣立六家高中115學年度起停招國中部，117學年度全面改制為普通高中。圖／六家高中提供

新竹縣高中就學缺口大，116學年度將迎來龍年學生入學潮，屆時全縣恐有千名學生無校可讀。竹縣提出5方案因應，其中之一要停辦縣立六家高中國中部，並將高中部增班擴校，預計115學年度起停招國中部，教育局將調整優先免試入學名額、介聘教師到鄰近學校。

教育局指出，5大高中規畫方案包含設置縣立實驗高中、竹北文興國中改制完全中學、竹東自強國中改制完全中學、湖口高中增班擴校，以及竹北六家高中增班擴校，預計上路後可增加29至33班，提供超過1千多個高中就學名額。

竹縣教育審議委員會今年4月決議停辦六家高中國中部，117學年度六家高中改制為普通高中，創校超過半世紀的六家國中將走入歷史。不少家長支持，認為可以將資源集中發展高中課程；但也有家長認為，須考量明年最後一屆國中部新生權益，讓學生優先選擇就讀鄰近國中。

教育局長楊郡慈表示，未來六家高中國中部學區將由勝利、東興及文興3所國中銜接，教育局將重新依照學生步行距離畫分學區，目前先提出草案蒐集民意；審議委員會還要進一步討論114學年度新生是否可有共同學區的選擇。

教育局也透過校內招生委員會審議機制，逐步調整國中部最後幾屆學生的直升比率。校長江月媚表示，113學年度校內直升比率13.6%，114至117學年度將逐年提升，118學年度開始增加鄰近國中免試入學名額。

免試入學 教育局 新竹

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