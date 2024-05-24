落實學校食安…基隆增營養師 各校設午餐秘書

基隆市政府為讓國中小學生享用營養午餐更安心，提報學校營養午餐人力追加預算1942萬元，包括提升廚工待遇，增聘11名營養師，讓全市學校都有營養師涵蓋，各校增設午餐秘書，教師兼任午餐秘書可減少授課節數，更有心力為學生檢視食材品質，落實學校午餐安全。

市府近日在議會說明，去年至今，市府提高補助學童每人每餐20元營養午餐費用，還引進HACCP專家入校輔導。今年規畫要讓午餐人力預算到位，使學校廚工、午餐秘書、學校營養師等午餐工作者待遇及制度更健全。市府推出學校食安三箭，包括提高食材經費、導入專業制度、拉高午餐工作者待遇。

教育處代理處長楊桂杰表示，此次追加減預算提報學校營養午餐人力追加預算共1942萬元，包括提升廚工待遇追加1135萬元，增聘營養師編制追加571萬元，及午餐秘書減課追加234萬元。

議員吳驊珈說，午餐秘書由老師兼任，但老師若要扛審核菜單等業務，恐增加老師額外負擔，應研議提高加給，避免發生出走潮。

議員鄭文婷表示，基隆發生多起食安中毒意外，大家要一起面對，市府要建立處理SOP，第一時間要讓出問題的供應廠商暫停服務，一定要有備用協力廠商，才不會發生空窗期。

楊桂杰說，此次增聘5名編制營養師及6名約聘營養師，全市學校都可以有營養師涵蓋，為午餐菜單把關。另外編列午餐秘書的減課鐘點費，讓教師兼任午餐秘書可減少部分授課節數。

追加預算後，全市105名廚工寒假及暑假期間仍可支領半薪，還有年終工作獎金。廚工寒暑支薪除可協助廚房環境清潔，還可參加食安管制系統衛生講習，及精進廚藝教育訓練。