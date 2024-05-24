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彰化縣立完全中學 入學有獎金

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣政府補助5所縣立完全中學建置國際班，縣長王惠美昨天祭出國中教育會考成績五科達5A++就讀完全中學，頒發最高獎金10萬元，搭配整體優質課程配套，為彰化培育優秀學子。

王惠美昨天視察彰化藝術高中國際班，並與和美高中、成功高中、田中高中、二林高中等校長與會交流。

王惠美說，縣府編列1500萬元，補助每校300萬元，建置國際班教室，配置1名外師，讓孩子接受全英語教學，也能提升英文能力。縣府也與加州州立大學聖馬可斯分校合作，除了寒暑假遊學，也開發接軌國際課程，3月起開始為期15周線上全英課程，學生未來也能申請到國外大學，就讀彰化在地高中，也能與國際接軌，有更好的發展機會。

今年更提供給5所縣立完全中學高額獎金，設籍彰化縣的國中畢業生，免試或特招入學就讀縣立高中，依國中教育會考成績國文、英語、數學、自然、社會五科達5A++、5A+、5A、4A1B、3A2B以上者，分別發給獎學金10萬元、8萬元、5萬元、3萬元、2萬元，每學年成績達年級前百分之十，就能繼續申請獎學金，留住優秀在地學子就讀完全中學。

彰藝中國中部學生邱鈺潔說，以前她英文聽力較弱，參加完全英語線上課程後，聽說讀寫能力增加，今年會考英文聽力只錯一題。

彰藝中高中部學生曾彥臻說，透過視訊與外師全英文交流，更能瞭解每個國家不同的文化內涵，也讓她更有自信用英語與外國人對話。

國中教育會考 英語

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