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高科技產業搬進校園 金山高中學生驚喜看晶圓片

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山高中國中部開設的半導體入門體驗課程，學生們親眼看到一片要60萬元的半導體晶圓片，都驚呼連連。圖／紅樹林有線電視提供
金山高中國中部開設的半導體入門體驗課程，學生們親眼看到一片要60萬元的半導體晶圓片，都驚呼連連。圖／紅樹林有線電視提供

國中會考剛結束，金山高中國中部學生都沒有鬆懈，馬上由國三各班導師推薦數理成績優異同學，參加學校特別為即將升高一的準新鮮人所開設的半導體入門體驗課程。而在課程中學生們親眼看到一片要60萬元的半導體晶圓片，都驚呼連連，金山高中也希望藉此能幫助學生及早展開對接高科技產業與醫事科系的生涯探索。

金山高中率全國之先，將高科技產業的體驗課程搬到國三的課堂教室。透過台灣學聯企業提供贊助，邀請到目前任教政治大學的曲建仲教授，以及任教龍華科技大學的張勤煜教授蒞臨授課。兩位教授以深入淺出的方式，引導學生了解半導體，從生活中應用半導體的科技產品切入，再導入介紹各種不同尺寸的晶圓片生產原理，以及介紹封裝測試的製程。

金山高中國中部國三學生葉兆洺指出，這次的半導體課程讓大家大開眼界，因為終於在課堂中見到傳說中一片要價台幣60萬元的12吋半導體晶圓片！透過教授有趣的課程解說，讓自己對半導體有更進一步的了解，原來半導體運用的範圍就在身邊，非常融入生活，包括汽車導航、家用電器，或是掃地機器人裏頭的晶片，原來都跟半導體有關。

金山高中校長陳玉桂指出，金山高中自113學年度起特別設立高中部數理實驗班，預定招生國中會考數學及自然領域成績優異的國中畢業學生就讀。未來數理實驗班的整體特色課程分為三大主軸，包括半導體課程、AI機器人課程及生物醫學課程。高中部數理實驗班將透過頂尖知名大學教授師資入校協同教學，更將搭配參訪許多知名科技企業與機構，例如台積電、中研院、中科院及科博館等，寒暑假更可直接進到大學實驗室進行蹲點操作實驗。

數理實驗班將提供學生紮實豐富的學習及拓展視野，幫助學生及早展開對接高科技產業與醫事科系的生涯探索。金山高中非常歡迎數理成績優異國三畢業學生，一起加入金山高中數理實驗班行列，共同啟發學生對接高科技與醫事領域的創新與創造力，讓學生一起贏在起跑點。

半導體 台積電 會考 金山

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