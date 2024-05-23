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台中大秀國小親樹愛樹學攀樹 學生從不同視角看世界
台中市清水區大秀國小今天由取得攀樹教練的校內師資，在校園安排攀樹教學體驗課程，讓學生學會攀樹，也讓學生在攀樹過程找到樹與地球環境、樹與人類生活的連結，從不同視角看世界。
中市大秀國小教學團隊發現，許多兒童長期沉迷手機、電腦、網路等3C產品，孩子出現焦慮和憂鬱的症狀，沈迷使用社群平台，也開始對真實世界裡的事漠不關心。為鼓勵孩子走出戶外、挑戰自我，連續4年將攀樹課程融入學校的5年級的主題教學課程中，從基礎的繩結應用，到實際攀樹挑戰，透過在大樹下練習體會，與土地有更深的互動，也發揮同儕之間互助合作、解決問題。
大秀國小黃琴校長表示，攀樹課程在該校行之有年，今年首度由取得攀樹教練的校內師資做攀樹教學體驗課程。規劃課程讓孩子學會攀樹而已，也讓他們在過程當中找到樹與地球環境、樹與人類生活的連結，也找回實際動手做的渴望，同時激發創意、培養耐性、健全體魄。
大秀攀樹體驗課程也讓學生感受不同的學習視野，學習觀察樹木的生長環境、健康狀態、樹木保育等知識，更能達到攀樹更愛樹的效果。
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