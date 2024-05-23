九歌少兒文學獎揭曉 「博物館裡發生什麼事」獲首獎

第31屆九歌現代少兒文學獎公布評審結果。首獎由曾佩玉以《博物館裡發生什麼事？》拿下，獎金20萬。評審獎為張伊維的《通往我們學校的快速道路》，獎金12萬。推薦獎則是何妤珩《星星的眼睛》，獎金8萬元。榮譽獎一名：蔡昇融的《翡翠蓮霧》，獎金四萬元、獎牌一座。所有得獎作品將出版專書，並擇期贈獎。

九歌少兒文學獎是國內唯一的少兒小說獎，由九歌文教基金會主辦。當今許多少兒小說名家都以此為出發地，今年包含國內、大陸、香港以及海外來稿共87件，評審由學者、編輯及作家張桂娥、許建崑、黃筱茵、陳安儀、謝鴻文等決審。

主辦單位指出，本屆作品題材多元，有關懷動物保育、校園霸凌、媒體素養以及奇幻想像，但作品品質參差不齊。評審期望回歸小說創作本質，寫出「不可能的可能」，打開少兒讀者另外一面窗。

首獎《博物館裡發生什麼事？》透過不同角色各自敘說探討虛擬與現實的人際關係；評審獎《通往我們學校的快速道路》則藉由聖誕節許願，展開一段有趣感人的穿越故事；推薦獎《星星的眼睛》描繪自閉兒學習漆藝的故事；榮譽獎《翡翠蓮霧》對比新舊市鎮差異的抉擇故事。