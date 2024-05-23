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東縣新生國中美術班畢業成果 台東藝文中心展出

中央社／ 台東縣23日電

台東縣新生國中今年為即將畢業的美術班舉辦美展，作品約200幅，包括水彩、複合媒材等多樣類型，呈現3年來學習、創作成果。

新生國中112學年度第31屆美術班學習成果美展－「藝癒」，目前在台東縣政府文化處藝文中心展出，展期至26日，台東縣政府歡迎民眾前往欣賞。

新生國中校長林銘欽今天告訴中央社記者，美術班學習成果美展學生展出作品達約200幅，類型涵蓋水彩、素描、設計、版畫、水墨、電腦繪圖、壓克力繪畫、複合媒材等，充分顯現學生們3年來辛勤創作成果，也為台東縣注入最純真的藝術湧泉，歡迎家長們與關心藝術教育者蒞臨觀賞。

縣長饒慶鈴表示，恭喜美術班學生能在科技發達的世代仍培育藝術種苗於內心並展現於實作中，這些作品是學生國中3年學習生涯最重要資產，願學生未來都能再接再厲，將藝術融於生活之中，歡迎民眾蒞臨觀賞，可激勵學生對藝術的熱忱及進步的動力，為台東縣散播更多更美的藝術種子。

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