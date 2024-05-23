聽新聞
test
0:00 / 0:00
108課綱觀察報告／逾半學生看雙語政策「拔尖不扶弱」
賴清德總統過去從地方到中央都力推雙語政策，不過學生團體EdYouth昨發布最新一○八課綱觀察報告，發現過半學生認同雙語政策「拔尖不扶弱」。撰寫報告的學生也表示，英文程度較差的學生難適應雙語政策，希望雙語政策延緩推行，同時落實補強課程。
EdYouth每年在升學季發布課綱觀察報告，本年度蒐集超過千份問卷，撰寫並發布二○二四年度一○八課綱觀察報告。本次調查發現，以歐洲共同語文參考標準（ＣＥＦＲ）標準來看，普通班英文程度初級以下學生平均只能理解一半的全英授課內容，中級以上學生則平均能理解百分之七十三的內容。
課綱觀察報告主筆、國立馬公高中高二學生鄭雅璟指出，多數學生認同雙語政策造成英語雙峰現象、拔尖不扶弱，很多學生在全英課程中沒辦法好好上課。且部分教師英文程度本身沒那麼好，可能影響學生學習。
全教總專業發展中心執行長葉蕙芬指出，雙語課程不在一○八課綱內，並未經過嚴謹課綱討論、可說「從天而降」，過於草率且不尊重教育專業。錯誤的雙語教育會造成學科與英語雙貧乏，危及學生基本學力，若不即刻停止，國家競爭力必定雪崩式滑落。
教育部國教署專委黃懷瑩回應，英語補強部分，可結合現有學習扶助系統；國教署則辦了很多教師增能活動，包含送國小老師去國外短期進修，老師進修也可減授課、申請鐘點費等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言