108課綱觀察報告／逾半學生看雙語政策「拔尖不扶弱」

賴清德總統過去從地方到中央都力推雙語政策，不過學生團體EdYouth昨發布最新一○八課綱觀察報告，發現過半學生認同雙語政策「拔尖不扶弱」。撰寫報告的學生也表示，英文程度較差的學生難適應雙語政策，希望雙語政策延緩推行，同時落實補強課程。

EdYouth每年在升學季發布課綱觀察報告，本年度蒐集超過千份問卷，撰寫並發布二○二四年度一○八課綱觀察報告。本次調查發現，以歐洲共同語文參考標準（ＣＥＦＲ）標準來看，普通班英文程度初級以下學生平均只能理解一半的全英授課內容，中級以上學生則平均能理解百分之七十三的內容。

課綱觀察報告主筆、國立馬公高中高二學生鄭雅璟指出，多數學生認同雙語政策造成英語雙峰現象、拔尖不扶弱，很多學生在全英課程中沒辦法好好上課。且部分教師英文程度本身沒那麼好，可能影響學生學習。

全教總專業發展中心執行長葉蕙芬指出，雙語課程不在一○八課綱內，並未經過嚴謹課綱討論、可說「從天而降」，過於草率且不尊重教育專業。錯誤的雙語教育會造成學科與英語雙貧乏，危及學生基本學力，若不即刻停止，國家競爭力必定雪崩式滑落。

教育部國教署專委黃懷瑩回應，英語補強部分，可結合現有學習扶助系統；國教署則辦了很多教師增能活動，包含送國小老師去國外短期進修，老師進修也可減授課、申請鐘點費等。