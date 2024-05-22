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阿拉巴馬州教育廳訪大甲高中 對Ai融入技職教育感驚喜

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
美國阿拉巴馬州教育廳長Eric Mackey（圖右）今參訪台中大甲高中，考察技職教育成果。圖左為大甲高中校長高榮利。記者劉柏均／攝影
美國阿拉巴馬州教育廳長Eric Mackey（圖右）今參訪台中大甲高中，考察技職教育成果。圖左為大甲高中校長高榮利。記者劉柏均／攝影

美國阿拉巴馬州教育廳長Eric Mackey近日參訪台灣教育單位， 盼瞭解台灣技職學校辦學經驗，今到台中大甲高中，考察其美感教育、體育教育等內容。大甲高中校長高榮利在致詞時提到，校內已將Ai融入課程教學中；Eric Mackey為此感到驚訝，並說明他也正思考如何將Ai帶入教室教育中，很高興看到大甲高中已經Ai融入教學。

台中大甲高中為綜合高中，在美工設計類、體育上皆有卓越，也是全國科展常勝軍，美國國阿拉巴馬州教育廳長Eric Mackey、法務長Jason Swann近期到台灣考察技職教育，選擇北部、中部各一所學校參訪，今到台中大甲高中參訪。

高榮利表示，學校透過實驗、動手做過程，並將Ai人工智慧融入教學，培育學生迎向科技未來。高也致贈參與國際科展競賽所開發的祈福馬克杯，它結合陶藝、設計與美工課程所製作出的客製化作品，展現學校辦學特色。

Eric Mackey表示，來之前最主要希望可以看到美工科學生，接受什麼樣的教育及表現，發現遠遠超出我的期待，學生對於科展表現非常傑出，且用全英文報告，也看到他們展現出解決問題的能力，他們所製造出來的產品，不只對台灣、美國等面臨的問題，都有很大的助益。

Eric Mackey也提到，今天聽到高榮利校長說，已將Ai融入課程，這是他們在阿拉巴馬州也一直在想，如何將人工智慧運用在教室教學，這真的是非常好的，人工智慧是未來趨勢，可以幫助大家解決問題。

大甲高中學生透過全英文，與美國阿拉巴馬州教育廳長Eric Mackey一行人分享科展成果。記者劉柏均／攝影
大甲高中學生透過全英文，與美國阿拉巴馬州教育廳長Eric Mackey一行人分享科展成果。記者劉柏均／攝影
大甲高中學生將科展結果作品，致贈給美國阿拉巴馬州教育廳長Eric Mackey一行人，上方印有台灣及玉山字樣，透過教育執行國際外交。記者劉柏均／攝影
大甲高中學生將科展結果作品，致贈給美國阿拉巴馬州教育廳長Eric Mackey一行人，上方印有台灣及玉山字樣，透過教育執行國際外交。記者劉柏均／攝影
大甲高中校長高榮利在致詞時提到，學校透過實驗、動手做過程，並將Ai人工智慧融入教學，培育學生迎向科技未來。記者劉柏均／攝影
大甲高中校長高榮利在致詞時提到，學校透過實驗、動手做過程，並將Ai人工智慧融入教學，培育學生迎向科技未來。記者劉柏均／攝影
美國阿拉巴馬州教育廳長Eric Mackey（圖右）今參訪台中大甲高中，考察技職教育成果。記者劉柏均／攝影
美國阿拉巴馬州教育廳長Eric Mackey（圖右）今參訪台中大甲高中，考察技職教育成果。記者劉柏均／攝影

美國 考察

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