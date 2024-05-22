高市路竹高中舊校舍會勘 教育局：助學校修繕補強

一名大陸網友分享姪子和兒子的作業，表示兩個孩子同樣就讀小學二年級，作業卻存在差異，並直呼台灣小學比較人性化。文章一出，引來網友認同嘆道「大陸就是累死家長」、「我女兒看到應用題都不做的，看不懂很有挫敗感」；但也有網友表示兩地的教育本來就存在差異，並揭開大陸學齡前的內卷現象。...

2024-05-21 22:11