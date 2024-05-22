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高中技藝競賽27日起報名 5大類開放實驗教育生

中央社／ 台北22日電

113學年度全國高級中等學校學生技藝競賽27日起開放報名，5大類開放高中專業群科、綜合高中專門學程應屆畢業生參與，實驗教育學生也可報名。

教育部今天發布新聞稿，有意願參與「全國高級中等學校學生技藝競賽」的學校，可於5月27日到6月14日之間上傳各職種報名人數，並於7月31日前辦理校內初賽選拔參加決賽選手，正式決賽報名訂為8月19日到9月13日。

技藝競賽分成5大類，包括工業類、海事水產類、家事類、農業類、商業類。參賽對象為設有專業群、科、綜合高中專門學程的學校（包括學校型態實驗教育學校）應屆畢業生，不包括延修生。

參與高級中等教育階段非學校型態實驗教育，且其實驗教育計畫課程所屬類型為技術型的應屆畢業生，也可以報名參加。

教育部表示，技藝競賽是教師與學生展現長期投入技能學習成果的重要舞台，期待學生們可藉由賽事相互觀摩、精進技能，獲得佳績。相關資訊可參考「全國高級中等學校技藝競賽資訊平台報名系統」。

教育部 生技 舞台

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