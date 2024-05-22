搶救3腳狗 國中生宣導禁用獸鋏

農業部公告禁止使用捕獸鋏，仍有人違規使用，古坑鄉樟湖國中小學周遭常可見3隻腳的狗，疑因捕獸陷阱危害，學生為此展開搶救大作戰，昨邀雲縣動植物防疫所、林業及自然保育署、屏東科大等單位辦改良式獵具宣導會。防疫所表示，去年發生2件使用獸鋏造成動物受傷、今年查獲1件涉透過網路販售獸鋏。

小狗「黑糖」常出現在樟湖國中小學，是學生下課後的玩伴，但牠僅有3隻腳，在學校周遭像黑糖一樣的3腳狗有很多，有的失去腳掌、有的整條腿都斷了，八年級林楚凌、黃祥富等12名學生不能理解為什麼村子裡的小狗都只有3隻腳，為此展開「搶救3腳狗大作戰」專題研究。

有學生說，村民想要保護作物、動保團體不想傷害無辜動物，要能夠換位思考，才能兼顧各種立場。

昨宣導會吸引近40名村民參與討論，林業署南投分署提供20組改良式獵具協助在地農民，已被請領多組；雲林動植物防疫所則鼓勵農民架設電圍網等方式。

動植物防疫所技正陳建棠說，動保法規定捕捉動物不得使用獸鋏，違者可罰1萬5千元到7萬5千元不等，這幾年仍陸續接獲民眾檢舉有人違法使用，雲林去年發生2件使用獸鋏捕捉動物並造成動物受傷，各裁罰1萬5千元，今年發生1件網路販售獸鋏，裁處程序進行中。