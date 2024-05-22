搶救彰化女中儀隊 校方輔導轉型

走過53個年頭的國立彰化女中儀隊，因新血輪不足，日前傳出儀隊社團將解散的消息，校友紛紛表達不捨，校方在感受到壓力下，出現轉圜，彰化女中昨天在社團審議小組會議中，決定由學校積極輔導，延續儀隊社團運作，新學期將轉型為新型態儀隊，希望在12月的校慶亮相。

彰化女中表示，早年加入儀隊代表著榮譽感，隊員達到幾十人，「軍容壯盛」，如今，社團人數從前年的19人、去年的22人，到今年只剩下10人，而儀隊表演至少要12人，以往單獨一個年級就能表演，現在儀隊高一、高二生湊不足，已無法維持基本隊形。

彰女昨天召開社團審議小組會議，呼應各方的期待，決議由校方積極輔導，延續儀隊社團運作，將採取精進作法，結合108課綱相當重視的學習歷程檔案，納入自主學習的一環，可以在正課練習，減輕課後練習的壓力，並延聘專業教練指導，學習內容由操槍，結合延伸到個人美姿、美儀及台風的訓練，成為新型態的儀隊。

彰女表示，希望透過校友關切及校方主動輔導，儀隊社團在下學期能至少能召募到15人的基本社員目標，並在十二月的校慶中，以新型態儀隊的面目重新展現。

曾任彰女儀隊隊長的秀傳醫療體系營運中心高專朱玉珊說，樂見學校願意主動而積極輔導，並將儀隊納入自主學習的一環，除能吸引學生入社外，也能提供儀隊找到表演舞台，讓53年歷史的彰女儀隊持續運作下去。