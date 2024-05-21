對比兩岸小二生作業「這1點」大不同 陸人讚台灣更人性化

一名大陸網友分享姪子和兒子的作業，表示兩個孩子同樣就讀小學二年級，作業卻存在差異，並直呼台灣小學比較人性化。文章一出，引來網友認同嘆道「大陸就是累死家長」、「我女兒看到應用題都不做的，看不懂很有挫敗感」；但也有網友表示兩地的教育本來就存在差異，並揭開大陸學齡前的 內卷【內卷】意指群體內部過度競爭、惡性競爭，人力互相內耗的狀態。 現象。

一名來自廣東的女網友在小紅書貼出一段影片，展示同樣就讀小學二年級，姪子和兒子作業卻存在差異。原PO表示，兒子在台灣讀書，不管是哪一個科目，每個國字的旁邊都會有注音，她認為兒子才小二，認識的字不多，有了注音，孩子可以自行理解題目的意思並作答。

原PO接著秀出姪子的作業，表示題目中有許多字姪子都不認識，導致他在答題的時候，家長必須在旁邊，當孩子有不認識的字，家長就要讀給孩子聽。兩相比較之下，該名媽媽因此認為台灣小學作業的設計較為人性化，「小朋友可以自己讀題、自己完成作業，家長也輕鬆很多；大陸的感覺好多字，遇到不認識的就要家長教，家長也比較累」。

貼文一出，有網友認同表示，「大陸就是累死家長」、「我女兒看到應用題都不做的，看不懂很有挫敗感」。有網友則認為原因在於兩地教育不同，大陸「內卷」嚴重，「一年級下已經被逼著讀無拼音的書了，作文都要求150字了，2年級肯定不用拼音了」、「一年級學校就要求識字大闖關，一年級結束基本上就獨立閱讀了」、「大陸越來越卷了」。

也有人揭開大陸孩童邁入小學階段之前的恐怖學習現象，「因為小學前這些字都得學完了，然後一年級要開始上寫字班課了」、「幼兒園開始幼、小銜接，小學一年級識字量起碼800以上，不然就像妳說的，讀得吃力」、「所以我們就是要求幼兒園要有多少識字量，然後就越來越卷」、「大部分的家長都會讓孩子提前認字，至少在幼、小銜接的暑假學會小學常用的200-300字，一是為了能盡早自主閱讀，二是考試的時候自己認肯定比一個字一個字拼，或靠老師讀題來得方便」。

但也有大陸網友指出，根據制度，大陸小學一、二年級學校應該不能出作業，「這些作業都是家長加的吧，我們這邊作業是只能閱讀、認字的，閱讀的書籍都有拼音」；另有人指出「每個省教材都不一樣，至於作業的話，甚至同一市的不同學校都可能不一樣，我看我親戚家小孩的教材是有拼音的」。