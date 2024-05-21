四度奪世界機器人大賽冠軍 高雄正義中學校隊再證實力

高雄正義中學機器人校隊日前在「2024 ROBOFEST世界機器人大賽」的GAME高級組拿到滿分，第四度奪得冠軍。隊員日前回校慶功，同學夾道歡呼，校長俞德淦表示，很感謝教練、老師、學生的付出，也期待正義的機器人社團能不斷展現台灣科技教育的成果。

俞德淦表示，從賽前準備，到比賽中的學習、不放棄，「老天總給我們很多考驗」，他以此勉勵初級組學生，期許他們明年也能如學長姊抱回冠軍，並表示過去四年在ROBOFEST中得獎的學生，都會進入「正義中學ROBOFEST機器人名人堂」。

今年三月，正義中學機器人校隊在台灣區比賽中拿下三冠二亞，取得世界賽門票。5月初，教務主任余慕貞帶領校隊到美國底特律市參賽，並在「GAME主題賽高級組」拿到冠軍，GAME初級組則是獲第六名。

在高級組比賽中，成員陳訢慈、楊秉勳、呂安璨、林暐智、陳廷恩在二回合表現獲得滿分，於22個參賽國拿到冠軍。其中，陳訢慈、呂安璨、陳廷恩去年在初級組拿下世界第四名，經過一年調整，今年終於如願抱走冠軍盃。

邱品綺、林靖祐、林郁城、李頤參賽GAME初級組，比賽結束前5分鐘，求好心切卻屢屢失誤，最後獲世界第六名。邱品綺說，「距離冠軍只差一點點，我明年要來雪恥」。

「ROBOFEST世界機器人大賽」是美國勞倫斯理工大學主辦，為美國太空總署（NASA）及電機電子工程師學會（IEEE）認證的國際比賽。今年主題是Autonomous Taxi，利用出發時讀取的條碼決定要把乘客送到ABC三處指定位置與樓層，還有臨時指定的任務。