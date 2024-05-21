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車禍鬼門關前走一遭 總統教育獎得主黃晢文想當大發明家

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
26歲的黃晢文（左三）就讀遠東科大機械工程研究所，他獲得今年總統教育獎肯定，校長鄭欽哲（左二）等人給予肯定。記者莊曜聰／攝影
26歲的黃晢文（左三）就讀遠東科大機械工程研究所，他獲得今年總統教育獎肯定，校長鄭欽哲（左二）等人給予肯定。記者莊曜聰／攝影

總統教育獎近日公布獲獎名單，26歲的遠東科大機械工程所碩班生黃晢文二度入選，這次獲得殊榮，他在彰化高工畢業後就進入遠東科大就讀，大三那年發生車禍頭部重創，在加護病房昏迷半個月，鬼門關走一遭，後來他休學一年復健，同時期自家阿嬤也跌倒臥床，家中陷入困境，復學後黃晢文深感不能浪費時間，全心投入研究，取得金屬塗層散熱、智慧取藥等發明專利，未來想創業行銷，將發明商品化讓民眾生活更便利。

雖距離車禍事故已經有4年時間，但從黃晢文頭皮上的明顯疤痕，仍可以想見當下狀況有多嚴重，出院後爸媽將他接回老家照顧，一開始受到後遺症困擾，還得定期復健找回手腳協調性，讓他很擔心是否能繼續學業，父母親得同時照顧阿嬤跟他，蠟燭兩頭燒，康復後他先到機械五金公司打工存錢，1年內就回到學校上課。

逃過一劫的黃晢文彷彿被打通了任督二脈，收拾玩心致力課業，取得相關證照，除固定上課外，每天在實驗室一待就是8小時，在遠東科大師徒制帶領下，與教授王振興培養良好默契，鑽研特定領域，短短幾年內就取得包括自走式警示裝置、可伸縮風力集風裝置、銦鉍合金薄化製程等8項專利，還有多種專利正在申請中，也拿下台灣創新技術博覽會銅牌獎、韓國首爾國際發明展金牌獎等肯定。

黃晢文說，死裡逃生的經驗、將近一年的空窗期，讓他對於時間有了全新的定義，更清楚自己的目標，選擇好方向就一路拚到底，整個人像是開啟「實驗魂」，且系上的風格很自由，讓他越做越有靈感。

能夠得到總統教育獎肯定，黃晢文很振奮，他希望把部分獎金回饋母校學弟妹，讓愛心傳下去，也計畫創業把發明商品化，實際應用到一般生活中，更打算以公益演講方式，分享自己的心路歷程。

校長鄭欽哲說，校方透過弱勢補助、愛心關懷計畫等幫助黃晢文，每個月提供2萬餘元支應日常開銷，讓他能無後顧之憂進行研究，加上比同齡人更成熟的心智，才能在專業領域上取得亮眼成績，未來會發掘更多具有潛力的學子，創造自我價值。

26歲的黃晢文就讀遠東科大機械工程研究所，他曾因車禍休學一年，現在則是擁有多項發明專利的高手。記者莊曜聰／攝影
26歲的黃晢文就讀遠東科大機械工程研究所，他曾因車禍休學一年，現在則是擁有多項發明專利的高手。記者莊曜聰／攝影

專利 復健 阿嬤

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