從自閉症與發展遲緩到總統教育獎 六和高中洪雋祐的非凡成長路

現就讀桃園市六和高中八年級的洪雋祐，從小因自閉症等疾病挫折不斷，但在父母的支持及他的努力，終以優越成績獲總統教育獎。

洪雋祐在幼兒園小班時即確診為自閉症與綜合性發展遲緩，這些障礙使他在學習的道路上屢受挫折，且遭到誤解和排斥。面對種種困難，雋祐的父母積極尋求各種方法幫助孩子克服障礙，例如陪喜歡科學的雋祐去科學教育館看展覽，家裡也準備許多自然科學書籍。

洪雋祐小學期間雖有學習障礙與社交障礙，但在國小畢業前，他通過桃園市數學資優鑑定，從障礙特殊生變成數理資優生。進入六和國中後，洪雋祐的成績有了顯著進步，並在各類競賽表示出色。他參加了圍棋比賽、游泳比賽、全美AMC8數學競賽、奧林匹亞數學科展、美國百大科技研發獎，入選2024台灣國際科學展覽會。洪雋祐表示，這些對他並非輕而易舉，是每一位幫助過他的老師與同學，讓他能勇於面對挑戰，跨越困難。

洪雋祐也說，這一路的過程非常辛苦，從學習到人際關係都充滿困難與挫折，但每一步都有父母與老師的陪伴。他深知自己的進步是對他們最好的回饋，「他們拉著我往前邁進，讓我找到勇氣克服障礙，正向看待事物，成為自我期許的樣子。」

洪雋祐國中的班導師何雅琪說，雋祐雖然是特殊生，但他一點也不在意他人眼光，並且努力克服天生障礙，發展數理天賦，在生活中也常常主動協助同學、師長。