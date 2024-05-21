清水高中簡慕恩從小照顧妹妹在校工讀 雙榜錄取音樂名校

113學年度大學音樂系獨招放榜，台中市立清水高中音樂班學生簡慕恩，錄取國立台北藝術大學與國立台北教育大學雙榜，她從小家庭環境清寒，仍樂天開朗面對接踵而至的挑戰，成長歷程和努力過程讓師長和同學都感動。

簡慕恩出生阿美族家庭，從小由外公外婆撫養長大，外公過世後，阿姨肩負起照顧責任，年紀小就扛下「戶長」身分的慕恩很懂事，負擔照顧妹妹的責任，也爭取在校工讀的機會，賺錢貼補家用。

她在學業上兢兢業業，維持優異成績，每學期獲得獎學金，從自卑的女孩，改變到在舞台上魅力演唱的爵士歌手，最終在大考中拿下亮眼成績。

音樂學習路上，簡慕恩國中時主修大提琴，原本準備升上高中後換把好琴，因家庭經濟條件，考量家人生活開銷，幾經思考後，她選擇轉換主修為聲樂。雖然生活條件不佳，家人支持她，給予充分的時間及學習空間，讓她可以快樂地學習音樂。

她說在舞台上自己總是無法展現最理想的狀態，雖然每天練習，還是無法突破，後來發現是因為害怕唱錯與音不準，所以無法放鬆，最大的原因是對自己缺乏信心。後來她告訴自己，在舞台上，一定要對自己的音樂呈現有信心，大膽演唱，展現自我。

透過一次次音樂會訓練及老師指導，她越來越勇敢，最後突破自己，在舞台上盡情享受音樂，簡慕恩表示，很感謝自己這段時間的努力與堅持，也感謝師長們的鼓勵與指導，她會帶著這樣的祝福，繼續努力下去。

導師曾貴芬老師表示，簡慕恩不是一路順遂的孩子，她曾經面對過自卑與學習低落，也面對過對舞台畏懼與焦慮引起的各種不適，她總能在一次次的挫敗中，微笑站起來，勇敢面對問題、找尋解決方法，一步一腳印的穩紮穩打，才在最後的衝刺期間脫穎而出。