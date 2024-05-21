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科技虛擬實境教學首進山中小學 原鄉學童VR頭盔初體驗直呼神奇

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣5G新科技學習示範學校的高樹國小，將15頂混合實境VR頭盔設備帶到原民鄉來義鄉望嘉國小，引領原鄉學童進入混合實境世界。圖／高樹國小提供
屏東縣5G新科技學習示範學校的高樹國小，將15頂混合實境VR頭盔設備帶到原民鄉來義鄉望嘉國小，引領原鄉學童進入混合實境世界。圖／高樹國小提供

教育部前年啟動校園5G新科技學習示範學校與學習載具計畫，屏東縣示範學校高樹國小為落實縮短城鄉差距的智慧共享教學，昨天將15頂混合實境VR頭盔設備帶到原民鄉來義鄉望嘉國小，兩校教師除教學交流與合作，也引領學童上頭盔進入混合實境世界，在沉浸式環境中體驗排灣族傳統5年祭儀式和客家文化，初體驗的學童直呼神奇。

祭典、食物、花卉是客家與原住民文化共同的生活元素，這次5G智慧共享教學，由望嘉國小族語教師先介紹在地排灣族5年祭的意義及由來，再由高樹國小團隊引領孩子進入VR頭盔的混合實境，讓學童彷如親自參與盛大的5年祭儀式，讓學童對於重大傳統祭典能更認同與親近。

高樹國小團隊也讓原鄉孩子透過720度VR實境影片欣賞，了解客家族群用鮮花擺盤的方式和意義，和運用豬肉製作鹹豬肉製作的過程，透過豬肉料理與花飾製作，引導學童思考，食材與花卉在不同族群中的呈現，均是對祖先、傳統及信仰的尊敬與誠意。

「戴上VR頭盔，彷如親臨現場，好神奇！」小六羅姓學童說，一樣的豬肉條，做法和生活習慣不同，客家人做成鹹豬肉、排灣族人做成醃肉，料理方式大同，都一樣好吃，透過頭盔，就好像真的在廚房學做菜、參加5年祭儀；有學童說，美麗花朵做成花環戴在頭上，和做成盤花供奉祭祀，都有祝福和尊敬的意思，每種花都有好的象徵意義。

縣府教育處說，建置學校5G應用服務學習環境，培訓學校教師新科技設備操作與教學策略運用，以引導教師善用5G行動通訊網路、學習載具、新科技，結合虛擬實境教材與教育元宇宙平台等，實施創新教學；進而透過智慧共享教學方案，提供周邊偏鄉、原鄉更多元的教學與學習模式，讓更多教師善用新科技於課堂活動中，讓以學生為中心的自主學習與體驗學習、教師創新教學、縮減城鄉數位學習落差等，更有效的實現。

屏東縣5G新科技學習示範學校的高樹國小，將15頂混合實境VR頭盔設備帶到原民鄉來義鄉望嘉國小，引領原鄉學童進入混合實境世界。圖／高樹國小提供
屏東縣5G新科技學習示範學校的高樹國小，將15頂混合實境VR頭盔設備帶到原民鄉來義鄉望嘉國小，引領原鄉學童進入混合實境世界。圖／高樹國小提供
屏東縣5G新科技學習示範學校的高樹國小，將15頂混合實境VR頭盔設備帶到原民鄉來義鄉望嘉國小，引領原鄉學童進入混合實境世界。圖／高樹國小提供
屏東縣5G新科技學習示範學校的高樹國小，將15頂混合實境VR頭盔設備帶到原民鄉來義鄉望嘉國小，引領原鄉學童進入混合實境世界。圖／高樹國小提供

客家文化 教師 豬肉

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