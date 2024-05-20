中女中畢旅遭言語性騷擾 中一中師失言「男領隊不夠帥」引譁然

台中女中有學生在畢旅中遭男領隊言語性騷擾，台中一中畢旅承辦老師今天失言「不聽話別人才要喇進你的嘴巴」等惹議，校方表示，原希望以詼諧方式提醒注意，當事人已道歉反省。

台中女中16個班級上週前往墾丁畢旅，學生反映遭男領隊言語性騷擾，稱「如不認真聽他說話，就把舌頭伸進嘴巴喇18圈」；中女中校長洪幼齡今天親上火線給予嚴厲譴責，承攬旅行社也出面道歉表示，此領隊永不錄用。

台中一中今天舉行高二畢旅行前說明會時，承辦老師提醒學生注意事項，卻失言「因為不聽話，別人才要喇進你的嘴巴」「應該是因為男領隊不夠帥，所以才這樣（當作性騷擾）」，「人家講話你也在講話，很自然想幫你喇舌」等言論，引發譁然，台下學生驚呼「竟然檢討被害人」。

台中一中學生會、學生議會、學生自治串連黨、學習歷程忘記存黨晚間發布聯合聲明，文中提到，此次承攬的旅行業者，過去也曾發生領隊失言恐嚇學生事情，礙於無其他旅行業者投標，校方僅能與該旅行業者簽約合作。

聲明中提到，希望日後類似事件不再發生，並且強烈支持台中女中勇敢捍衛自身權利，面對性騷擾勇敢說不，更要求承攬台中一中校外教學的業者，承諾不會在行程中再次出現傷害或騷擾學生的言行舉止。

台中一中也發布文字稿表示，承辦人引用近日的新聞事件，原意希望以「詼諧」方式提醒學生注意。該說法失當，讓參與的學生觀感不佳也讓大眾關切此事，實非當事人原意。當事人已深刻反省，也透過學生常用的社群平台，向活動相關人員及受傷害者表達歉意。

校方強調，未來會加強提升及宣導教職員工在相關教學、活動時，謹守教育專業知能，避免類似事件發生。