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中女中畢旅遭言語性騷擾 中一中師失言「男領隊不夠帥」引譁然

中央社／ 台中20日電
台中一中外觀。圖／台中市政府提供
台中一中外觀。圖／台中市政府提供

台中女中有學生在畢旅中遭男領隊言語性騷擾台中一中畢旅承辦老師今天失言「不聽話別人才要喇進你的嘴巴」等惹議，校方表示，原希望以詼諧方式提醒注意，當事人已道歉反省。

台中女中16個班級上週前往墾丁畢旅，學生反映遭男領隊言語性騷擾，稱「如不認真聽他說話，就把舌頭伸進嘴巴喇18圈」；中女中校長洪幼齡今天親上火線給予嚴厲譴責，承攬旅行社也出面道歉表示，此領隊永不錄用。

台中一中今天舉行高二畢旅行前說明會時，承辦老師提醒學生注意事項，卻失言「因為不聽話，別人才要喇進你的嘴巴」「應該是因為男領隊不夠帥，所以才這樣（當作性騷擾）」，「人家講話你也在講話，很自然想幫你喇舌」等言論，引發譁然，台下學生驚呼「竟然檢討被害人」。

台中一中學生會、學生議會、學生自治串連黨、學習歷程忘記存黨晚間發布聯合聲明，文中提到，此次承攬的旅行業者，過去也曾發生領隊失言恐嚇學生事情，礙於無其他旅行業者投標，校方僅能與該旅行業者簽約合作。

聲明中提到，希望日後類似事件不再發生，並且強烈支持台中女中勇敢捍衛自身權利，面對性騷擾勇敢說不，更要求承攬台中一中校外教學的業者，承諾不會在行程中再次出現傷害或騷擾學生的言行舉止。

台中一中也發布文字稿表示，承辦人引用近日的新聞事件，原意希望以「詼諧」方式提醒學生注意。該說法失當，讓參與的學生觀感不佳也讓大眾關切此事，實非當事人原意。當事人已深刻反省，也透過學生常用的社群平台，向活動相關人員及受傷害者表達歉意。

校方強調，未來會加強提升及宣導教職員工在相關教學、活動時，謹守教育專業知能，避免類似事件發生。

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