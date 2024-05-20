三芝國中親海獨木舟體驗 放鬆會考緊繃心情

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝國中在國中會考後再次舉行，校內學生人數由20人增至40人，讓學生在白沙灣以獨木舟親近海洋，學習划行獨木舟技巧。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝國中在國中會考後再次舉行，校內學生人數由20人增至40人，讓學生在白沙灣以獨木舟親近海洋，學習划行獨木舟技巧。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝國中繼去年結合母親節，辦理「『親』嬉藍海，舟行白灣」的活動，讓學生們邀請媽媽到白沙灣安全水域，進行海洋教育獨木舟划行體驗活動，頗獲好評。今年則在國中會考後再次舉行，校內學生人數由20人增至40人，讓學生在白沙灣以獨木舟親近海洋，學習划行獨木舟技巧，更實踐了《海洋教育政策白皮書》及課綱裡「知海、愛海、親海」的願景

三芝國中研發組長江柏衡表示，很感謝校友會前會長規劃這場親水活動，帶領學生在白沙灣水域划獨木舟體驗，也學習水域安全的知識，而孩子們也在這場體驗中「知海、愛海、親海」，並一起從海上欣賞家鄉陸地，領略專屬新北的美景。

三芝國中家長會前會長劉飛龍說，連續兩年辦理活動要讓師生能放心的接近海洋，而今年更特別的有長期與三芝國中合作的台北海洋科技大學生為三芝國中學生們進行水域安全的解說，並且指導專業的划獨木舟技巧與水域知識，期許學弟妹們在未來都能成為海洋運動高手。

不少參與的三芝國中學生都說在會考過後，學校安排親海的獨木舟課程真的可以讓上週緊張的身心好好放鬆，也結合水域安全，讓大家一次體驗海洋與戶外兩種教育的意涵。此外，面對即將到來的夏季親水季與暑期出遊期也都能夠更加的有旅遊安全意識。

會考 獨木舟 願景

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