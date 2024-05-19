國一女兒在校抽同學給的電子煙 家長憂：外觀完全看不出來「很可怕」

近期衛福部國健署調查顯示，台灣國中學生吸電子煙的比例提高，從1.9%上升至3.9%。昨（18）日就有家長分享，就讀國中一年級的女兒竟在學校抽電子煙，且電子煙是女兒同學給的，外觀完全看不出是煙品，看起來就像小模型玩具，讓他跌破眼鏡，直呼「不知道該如何防範」。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，原本覺得電子煙是大人才會抽的東西，但近日卻接到學校通知，就讀國一的女兒在校內抽電子煙。到校了解後才知道，電子煙是女兒的同班同學給她的，生教組長還說，這位同學平常就時常拍電子煙相關內容在Instagram，但師長無法控制同學間的交友，讓原PO感到十分擔憂。

原PO也貼出電子煙的照片，外觀就像一般的飲料模型，「說真的我看到當下，只以為是小朋友掛包包的吊飾，真的完全看不出來這是電子煙」。原PO補充，最近聽親戚說，有很多未成年人在販賣電子煙，詢問警方能否檢舉，警方卻表示不歸他們管，要找衛福部，讓他很無奈，感嘆「身為家長，我也真的不知道怎麼樣防範了」。

貼文曝光後，網友紛紛訝異表示，「第一次看到這種電子煙，外觀太無害了吧」、「真的看不出來是電子煙」、「原來電子煙還有這種造型」、「也長得太可愛了吧，沒想到包裝如此精緻，真是難防啊」、「現在的電子煙越做越像玩具」、「不說還以為是模型」、「用這種可愛無害的形象，讓小朋友覺得是無傷大雅的東西，真的很可怕」。

許多家長也感嘆，「好多資訊爸爸媽媽都來不及了解，小孩就接觸了」、「之前看大陸新聞發現了這玩意，沒想到台灣發生了，我自己是兩孩之母，真的很擔心」、「不列管的結果就是進入地下市場，最後傷的還是孩子的身體」、「表面是禁煙，但得到的管道太多了，一堆小學生都在公共場合大喇喇的抽煙」、「我也不認識這個，確實外觀會吸引孩子好奇心，家長只能多與孩子相處交流，才能在第一時間了解彼此的想法及預防了」。

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