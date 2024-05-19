快訊

台積電人夫打遊戲迷上女網友 拋妻棄子去同居得賠錢

退休換屋怎選？ 專家推雙北四區「住新屋換現金」

花到人不到！侯友宜不出席520 花籃悄悄送抵寫這16字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國一女兒在校抽同學給的電子煙 家長憂：外觀完全看不出來「很可怕」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長分享，近日接獲通知，家中國一的女兒竟在學校抽電子煙，然而到校了解後，卻發現電子煙外觀完全看不出來是煙品，令他很詫異。圖／翻攝自匿名公社
一名家長分享，近日接獲通知，家中國一的女兒竟在學校抽電子煙，然而到校了解後，卻發現電子煙外觀完全看不出來是煙品，令他很詫異。圖／翻攝自匿名公社

近期衛福部國健署調查顯示，台灣國中學生吸電子煙的比例提高，從1.9%上升至3.9%。昨（18）日就有家長分享，就讀國中一年級的女兒竟在學校抽電子煙，且電子煙是女兒同學給的，外觀完全看不出是煙品，看起來就像小模型玩具，讓他跌破眼鏡，直呼「不知道該如何防範」。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，原本覺得電子煙是大人才會抽的東西，但近日卻接到學校通知，就讀國一的女兒在校內抽電子煙。到校了解後才知道，電子煙是女兒的同班同學給她的，生教組長還說，這位同學平常就時常拍電子煙相關內容在Instagram，但師長無法控制同學間的交友，讓原PO感到十分擔憂。

原PO也貼出電子煙的照片，外觀就像一般的飲料模型，「說真的我看到當下，只以為是小朋友掛包包的吊飾，真的完全看不出來這是電子煙」。原PO補充，最近聽親戚說，有很多未成年人在販賣電子煙，詢問警方能否檢舉，警方卻表示不歸他們管，要找衛福部，讓他很無奈，感嘆「身為家長，我也真的不知道怎麼樣防範了」。

貼文曝光後，網友紛紛訝異表示，「第一次看到這種電子煙，外觀太無害了吧」、「真的看不出來是電子煙」、「原來電子煙還有這種造型」、「也長得太可愛了吧，沒想到包裝如此精緻，真是難防啊」、「現在的電子煙越做越像玩具」、「不說還以為是模型」、「用這種可愛無害的形象，讓小朋友覺得是無傷大雅的東西，真的很可怕」。

許多家長也感嘆，「好多資訊爸爸媽媽都來不及了解，小孩就接觸了」、「之前看大陸新聞發現了這玩意，沒想到台灣發生了，我自己是兩孩之母，真的很擔心」、「不列管的結果就是進入地下市場，最後傷的還是孩子的身體」、「表面是禁煙，但得到的管道太多了，一堆小學生都在公共場合大喇喇的抽煙」、「我也不認識這個，確實外觀會吸引孩子好奇心，家長只能多與孩子相處交流，才能在第一時間了解彼此的想法及預防了」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙

延伸閱讀

被不熟同事炸紅包！他苦惱「要包多少」 網曝1做法被讚爆：最佳正解

後悔買電動車！他賣掉後「少做1件事」繼續吃帳單 一票人點頭：CP值不高

這運動超夯！網大讚「超適合老人」：媽媽每天做到流汗

神煩！她怨友人「小事也硬要打電話」 網爆共鳴：超浪費時間

相關新聞

國一女兒在校抽同學給的電子煙 家長憂：外觀完全看不出來「很可怕」

近期衛福部國健署調查顯示，台灣國中學生吸電子煙的比例提高，從1.9%上升至3.9%。昨（18）日就有家長分享，就讀國中一年級的女兒竟在學校抽電子煙，且電子煙是女兒同學給的，外觀完全看不出是煙品，看起來就像小模型玩具，讓他跌破眼鏡，直呼「不知道該如何防範」。

新店男高中生捷運口賣菜 教師曾暖心團購！教育局也來關切

新店一名男高中生每天在新北捷運新店區公所站外擺攤賣菜，引發在地居民熱烈討論，校方及新北教育局也關切。男學生就讀學校指出，...

彰化女中儀隊走過53年恐解散 「兩年級社員湊不齊12人」校友震撼不捨

走過53個年頭的國立彰化女中儀隊，在很多慶典表演常是最吸睛的美麗隊伍，但近日「彰化女中儀隊CHGSH」臉書專頁，以《想見...

國際教育旅行 2~20萬各有人埋單

北市國際教育旅行、移地課程近年相當熱門，推廣更從國高中向下至國小，熱門國家除了有日韓、東南亞，歐美也是出訪選擇，有學校赴...

總統教育獎得主 打工顧病母 想當社工師

2024總統教育獎獲獎名單出爐，就讀宜蘭羅東高商餐飲科高二學生陳誼臻獲獎，她來自單親家庭，照顧患病的母親也曾獲頒孝行獎；...

113會考寫作／考生歸心似箭 寫作測驗彰化缺考人數變多

113年國中教育會考下午國文科和寫作測驗，彰化地區下午有3件違規，違規紀錄須待兩日考試結束後，經考區試務會和全國試務會召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。