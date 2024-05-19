彰化女中儀隊走過53年恐解散 「兩年級社員湊不齊12人」校友震撼不捨

走過53個年頭的國立彰化女中儀隊，在很多慶典表演常是最吸睛的美麗隊伍，但近日「彰化女中儀隊CHGSH」臉書專頁，以《想見你儀面》為題，以近來儀隊新血逐年減少，高一社員也較無意願留任儀隊，經幹部多番討論後，決定不捨地解散這個歷史悠久的象徵性社團。消息傳出，讓校友、地方人士既震撼又不捨。

彰化女中儀隊臉書專頁表示，告別之際，將透過靜態回顧展公開解散消息，並邀請大家以欣賞的方式，回憶青春時代彰女儀隊的點點滴滴，串連並傳承儀隊大家庭的歷史記憶。依校方構想，儀隊若解散，不再維持傳統拋槍表演型態，保持迎賓的功能，像閱兵典禮中的「標兵」，或是轉型併入樂隊，不過，細節都要再跟學生討論。

一名曾是儀隊的校友在粉專留言指出，民國70年代，因教官廣播，要求高一新生高中聯考580分以上集合（那屆彰女最低錄取分數好像560，比彰中、精誠還高，滿分700），然後就被選入儀隊。當年還遺憾，不敢不集合，更不敢拒絕，因不能參加其他社團，周末假日寒暑假還要回學校操練，如今卻成為最值的青春回憶。

彰化女中表示，儀隊是學校社團，早年隊員召募都有學業及身高限制，加入儀隊代表著榮譽感，隊員達到幾十人，如今，因學生怕影響學業，且很多榮譽來自個人或者其他表現，加入社團的新生逐年減少，加上教官退出校園，目前學校只剩兩個教官，也沒有儀隊表演的專長，外聘師資又不容易，社團人數從前年的19人、去年的22人，到今年只剩下10人，低於社團基本社員是15人。

彰女學務處表示，儀隊表演至少要12人，以往單獨一個年級就能表演，現在兩個年級湊起來仍不足，目前儀隊高一、高二才10人，單是旗隊、指揮，能拋槍只剩1人，已無法維持基本隊形，社團幹部因此想用靜態回顧展宣告解散，校方配合幫忙找展覽場地的同時，也會在期末開會討論社團續留的折衷辦法。

彰化秀傳醫療體系營運高專朱玉珊42年前是彰女儀隊隊長，她說，聽到儀隊要解散的消息很難過，想當年能加入儀隊是一大光榮，當儀隊參加遊行時，全家大小都會沿路都會為她們鼓掌、拍照，雖然辛苦，卻是令人難忘的記憶。現在的學生或者擔心影響學業，但其實參加儀隊可以紓解課壓力，甚至鍜練體力，對學業反而有幫助，希望校方能提出具體措施或獎勵，讓儀隊解散有轉圜餘地。