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113會考英文／多克漏字文法 國際難民入題組 考生：英聽更生活化

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
國中會考最後一堂英聽結束後，考生出會場顯得輕鬆。記者鄭國樑／攝影
國中會考最後一堂英聽結束後，考生出會場顯得輕鬆。記者鄭國樑／攝影

國中會考第二堂英文閱讀21單題、22題組，桃園市復旦高中國中部沈、邱、謝、蕭同學認為題目難易度中等，單題考克漏字、文法，雖然單字沒有超過基本字彙資料庫，但是平時字彙、片語的量如果不足，不少題目文句多閱讀理解會比較吃力，也因此能分出程度。

英文閱讀題組出現國際難民題，描述一對伙伴協助敘利亞難民在奧地利開餐廳的過程，題目分別問為什麼要開餐廳，也問餐廳以後可能的去向，還考文章裡面出現的片語 beg to biffer（難以苟同、恕不同意）是什麼意思。

另一個題組描一家書屋店老闆提供修書的服務，文章中用健康檢查中心形容店家提供的服務，題目問為什麼要用這樣的形容，答案為「to explain his services」。

英聽的部分，4位受訪學生都覺得簡單，比之前會考的題目更生活化，例如前3題圖片題，從播放的英語可以很快選擇鳥站在女生頭上的圖片為答案；第4題問上次看見湯姆是什麼時候，選擇正確的時態應該是一年前。

檸檬派也成了英聽的題目，男女朋友兩人到餐廳用餐，女方是餐飯業者的朋友結果檸檬派on the house（不用錢），題目問on the house的意思。

113會考

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