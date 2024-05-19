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仁德醫專遴選學生赴日本實習 強化國際移動力、競爭力

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮仁德醫護管理專科學校5月17日與日本國立大學法人高知大學醫學部附屬病院，簽署海外實習國際交流意向書。圖／仁德醫護管理專科學校提供
苗栗縣後龍鎮仁德醫護管理專科學校5月17日與日本國立大學法人高知大學醫學部附屬病院，簽署海外實習國際交流意向書。圖／仁德醫護管理專科學校提供

苗栗縣後龍鎮仁德醫護管理專科學校最近與日本國立大學法人高知大學醫學部附屬病院，簽署海外實習國際交流意向書，將共同推動醫事檢驗科、復健科五專學生至日本檢查科與康復科技術交流。

高知大學醫學部附屬病院是高知縣內唯一的大學醫院及特定功能醫院，醫學部暨國際合作推動委員會主席小林道等人5月17日到後龍鎮仁德醫專參訪，受到師生熱情的歡迎，雙方簽署海外實習國際交流意向書，將安排赴日本實習學生的技術交流成果影片，並持續合作，國際移動培育人才。

仁德醫專校長黃柏翔指出，學校配合教育學海築夢及新南向學海築夢計畫，選送學生到日本、馬來西亞及越南實習，學生到合作機構學習，體認跨國企業文化，提升專業技能，增進學生的國際觀，及就業競爭力。

苗栗縣後龍鎮仁德醫護管理專科學校5月17日與日本國立大學法人高知大學醫學部附屬病院，簽署海外實習國際交流意向書。圖／仁德醫護管理專科學校提供
苗栗縣後龍鎮仁德醫護管理專科學校5月17日與日本國立大學法人高知大學醫學部附屬病院，簽署海外實習國際交流意向書。圖／仁德醫護管理專科學校提供

實習 日本 醫學

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