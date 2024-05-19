屏東大學畢典周春米引美國大法官故事 面對失敗的勇氣

國立屏東大學今天舉行畢業典禮，屏大校長陳永森說，屏大是全台最早舉行畢業典禮大學。屏東縣長周春米、「大學姊」立委伍麗華、老校長林顯輝出席，周春米致詞時，引用美國大法官羅伯茲的話語，勉勵學生們要有「面對失敗的勇氣」。

屏東縣長周春米今受邀出席，上台致詞時給畢業生的祝福。周春米說，鳳凰花開迎向錦繡人生，謝謝你們在她一進場時，給她熱情的掌聲，「忽然覺得我有點感覺到韓劇淚之女王的女角洪海仁的興奮」，謝謝你們這麼熱情，溫暖。

周春米說，屏東大學以屏東為名，如同校長說的，屏東事就是屏大事，她看到一個資料，屏東大學畢業生進入職場後，雇主滿意度高達95%，表示學校教導有方。

周春米說，勉勵大家要有面對失敗的勇氣，爸爸、媽媽、阿公、阿嬤、都把大家保護的很好，從小到大，屏大同學可能都是人生勝利組，遇到失敗、挫折時，要有面對勇氣，用這樣一句話再來演繹，她引用美國最高法院大法官羅伯茲，是美國費雪案的審判法官，費雪案，因長年來在美國社會存在很多族群不公平、性別不公平，很多不公平，很多人去維護公平制度，多年後這樣制度備受挑戰，最高法院做判決。

周春米說，今天不是要講硬邦邦的判決，這名法官羅伯茲的小孩在社區畢業時，羅伯茲到社區講給同學們聽一段話，她也希望大家沈澱思考。

周春米引用這段話跟同學們分享，周春米說，「我希望你們偶爾遇到不公平對待，這樣你們才能夠知道公平正義的價值。我希望你們偶爾沒有那麼走運，這樣才會意識到機會在人生中扮演的角色，才能夠明白，你們的成功不全是理所當然，別人的失敗也不全是活該」。

周春米說，「人生免不了失敗，當你輸了一場，我希望你的對手偶爾會幸災樂禍，這樣能理解競爭風範的可貴，我希望你們被人忽視，這樣才知道傾聽別人有多重要，我希望你們遭受適當的痛苦，從中學會同情，不管我希望與否，這些將來在職場、人生階段上都會發生，至於你們是否從中間能夠受益，取決於自己在這些不幸中獲得散發能力」，這是小米縣長給大家祝福，祝福所有同學們畢業快樂，前程似錦。